¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ö·îÍËÆü¤â¥Ñ¥Æ¥ì¹Ô¤¡×¤ËÃ«ÈË¸µ¿®»á¤¬½Ð±é¤·¡¢À¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¤È³°ºê½¤ÂÁÆâÌî¼ê¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«ºÅ¤¬¾¯¤Ê¤¤·îÍËÆü¤â¡¢¥×¥íÌîµå¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö·îÍËÆü¤â¥Ñ¥Æ¥ì¹Ô¤¡×¡£¡Ö¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ê¤È°¦¡¢2025²Æ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤â½ªÈ×Àï¤ò·Þ¤¨¤ëº£¡¢¡È¤ª¸«»ö¡É¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È¡¢¡ÈÊª¿½¤·¤¿¤¤¡ÉÁª¼ê¤òÃ«ÈË»á¤ÈÎ¤ºêÃÒÌé»á¤¬³ÆµåÃÄ¤«¤éÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ã«ÈË»á¤Ï¡¢¡ÈÊª¿½¤·¤¿¤¤¡ÉÁª¼ê¤Ë¸»ÅÄ¤È³°ºê¤òÁª½Ð¡£¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ë¤·¤Æ¤â¿ô»ú¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡£¤ª¤«¤ï¤ê¤¯¤ó¡ÊÃæÂ¼¹äÌé¡Ë¤È·ª»³¡Ê¹ª¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢2¿Í¤¬Ìî¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç¸ì¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÎ¤ºê»á¤¬¡Ö¸»ÅÄ¤¬ÂÇÎ¨.227¡¢³°ºê¤¬ÂÇÎ¨.220¤Ç32ºÐ¡£¼ã¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×¤È²Ã¤¨¤ë¤È¡Ö¡Ê32ºÐ¤Ï¡Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡²¶¡¢1ÈÖ¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÃ«ÈË»á¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¸»ÅÄ¤È³°ºê¡¢´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë