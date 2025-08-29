ゆりにゃプロデュースアイドル性加害トラブル、元プリチューしゅな＆たいちくんが声明発表 恋人関係は否定・不同意性交は事実
【モデルプレス＝2025/08/29】YouTuberのゆりにゃがプロデュースするアイドルグループ・Pretty Chuu（プリチュー）の元メンバー・天宮しゅなとゆりにゃの元恋人である“たいちくん”こと斎藤太一氏が28日、それぞれのX（旧Twitter）を更新。騒動について声明を発表した。
◆元プリチュー天宮しゅな＆斎藤太一氏、性加害トラブルを釈明
8月上旬、YouTuberのコレコレの配信にて、天宮がゆりにゃの家で睡眠中に斎藤氏に襲われたと暴露があり、その後、斎藤氏はゆりにゃの自宅での出来事が不同意で行われたことを否定。一方、天宮は不同意性交であったことを一貫して主張し、双方の意見が対立する状態となっていた。
◆たいちくん、騒動当時の発言を否定「全責任は自分にある」
斎藤氏は声明で、「極めて不適切かつ軽率な行為」と認め、被害を申告した女性や関係者、ファンに対して深く謝罪した。また「交際関係に準ずる親密な関係性が存在していた」や「当該行為は不同意性交に該当し得ない」とした過去の発言は不適切だったと認めている。斎藤氏は「全責任は自分にある」と述べ、今後類似の事態を招かぬよう社会的責任を重く受け止めているとした。
加えて、5年半の長きにわたり公私ともに寄り添い支えてくれたゆりにゃへの思いとして「ゆりにゃ様を失いたくないとの一念から、理非を見失い、誠実さを欠いた発言や行動を繰り返してしまいました」と率直に振り返っている。
◆天宮しゅな、恋人関係や好意は一切なし
天宮も、「不同意性交があったことは事実」と明言し、「斎藤氏との恋人関係や好意は一切なかった」と改めて否定。また、やりとりの中で誤解を招くような表現を返してしまったことについて、友人関係やグループへの影響を懸念して黙っていたことが事実とし、「その結果、誤解を招き事実をややこしくしてしまったことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「アイドルとしての活動は短い間でしたが、本気で向き合い、かけがえのない経験をさせていただきました。支えてくださった皆様への感謝の気持ちは忘れることはありません」と心境を綴り、関係者や応援してくれた全ての方への謝罪の言葉を述べた。（modelpress編集部）
