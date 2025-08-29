6打数4本塁打9打点の大活躍

【MLB】フィリーズ 19ー4 ブレーブス（日本時間29日・フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブレーブス戦に「2番・指名打者」で先発出場し、衝撃の1試合4本塁打を記録した。この日は6打数4安打9打点。試合前時点では45発を記録していたが、一気に49号まで数字を伸ばした。チームは19-4で勝利した。

45本塁打で並んでいたドジャースの大谷翔平投手は、この日は休養日で試合がなかった。シュワーバーが一気に4本塁打を記録し、ナ・リーグ本塁打争いで優位に立った。

シュワーバーは初回の第1打席でカル・クォントリル投手のカーブを捉え、右翼席へ450フィート（約137.1メートル）の豪快弾を放った。この時点で45本で並んでいた大谷と1本差とし、リーグ単独トップの46号とした。さらに8-3で迎えた4回、フルカウントからオースティン・コックス投手のカーブを振り抜き、角度35度のムーンショットを右翼ポール際に運んで47号を記録した。

まだまだ終わらなかった。12-3で迎えた5回、再びコックスと対戦。外角のボール球を片手で払ったようなスイングだったが、打球は左翼席へ着弾。打球速度101マイル（約162.5キロ）、飛距離378フィート（約115.2メートル）、角度33度の48号。7回の第5打席で4発目を放ち、衝撃の49号にスタジアムは熱狂に包まれた。

8回1死一、二塁で迎えた第6打席は左飛に倒れて1試合5本塁打はならなかったが、打席に入る前からスタンディングオーベーションで迎えられていた。試合後、フィリーズ放送局「NBC Sports Philadelphia」のインタビューを受け「クレイジーだね。いい夜だった。全員にとって楽しい夜だった。（大勝に）序盤、みんな素晴らしい打席内容だった」と笑顔で振り返っていた。（Full-Count編集部）