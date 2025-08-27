¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Ë¡È»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¡É¤ò¤É¤¦¼é¤ë¡©¡¡º£¤¹¤°¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¶á»ëÍ½ËÉ¤È30Ê¬¥ë¡¼¥ë¸ú²Ì
¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ÎÌÜ¤ò¼é¤ëÀ¸³è½¬´·
¡¡¸½Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢²áµî¤ËÎã¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ÎÌÜ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤È¤Ï²¿¤«¡£¥á¥Ë¥³¥ó¸¦µæ°÷¤ÎÊ¿ÅÄ¤Ò¤«¤ë»á¤Ë¿ä¾©¤¹¤ëÀ¸³è½¬´·¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ´ã²Ê°å²ñ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÀ³Î¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶á¤¯¤ò¸«¤ë¤È¤¤Ï30¥»¥ó¥Á°Ê¾åÎ¥¤¹¡×¡Ö30Ê¬¶á¤¯¤ò¸«¤¿¤é¡¢20ÉÃ±ó¤¯¤ò¸«¤ÆÌÜ¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¡×¡Ö1Æü2»þ´Ö¡¢²°³°¤Ç²á¤´¤¹¡×¤Î3¤Ä¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤³¤ì¤é¤ò¼é¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¶áµ÷Î¥¤Ç¸«¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ÏÌÜ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¿ÅÄ»á¤Ï¿´ÇÛ¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌÜ¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Îµ÷Î¥¤¬±¦´ã¤Èº¸´ã¤Çº¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¼Ð»ë¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î»ëÄ°¤ÏÈæ³ÓÅªÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï2¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¿¿ÀµÌÌ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¤âÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡£YouTube¤ä¥²¡¼¥à¤â¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬²°³°³èÆ°¤À¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¸¦µæ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¿Í¤Û¤É¶á»ë¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£ÌÚ±¢¤ÇµÙ¤à¤À¤±¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö30Ê¬¸«¤¿¤é20ÉÃ±ó¤¯¤ò¸«¤ë¡×¥ë¡¼¥ë
¡Ö²°³°³èÆ°¤Î²¿¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï´°Á´¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶á¤¯¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤í¶¯¤¤¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºö¤È¤·¤Æ1Æü°ìÄê»þ´Ö¤Î²°³°³èÆ°¤ò³Ø¹»¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¶á»ë¤ÎØí´µÎ¨¤¬¼ÂºÝ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ºöÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¸ú²Ì¤â¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÈÄí¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤â½ÅÍ×¤À¡£Ãæ³ØÀ¸¤¬¥¹¥Þ¥Û¤òÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ò´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤¹¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢30Ê¬¸«¤¿¤é20ÉÃ±ó¤¯¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊ¿ÅÄ»á¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢´ã²Ê¤ÎÀèÀ¸¤äÌîµå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡×¡Ö³°¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÌ¤Î³èÆ°¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ëÊý¤¬¡¢¶Ø»ß¤¹¤ë¤è¤ê¤â¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é²°³°³èÆ°¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¡¢¾Íè¤Î´ã¤Î¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¿È¶á¤ÊÂÐºö¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊÆêºêË / Yutaka Narasaki¡Ë