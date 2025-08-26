¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ÆÊÑ¤ÊÀ¼½Ð¤¿¡×¡ÈÇúÁöÈþµ»¡É¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤âÂç´î¤Ó¡Ä´¿À¼¢ªÂ¨ºÂ¤ËÄÀÌÛ¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤ó¡©¡×
7²ó2»àËþÎÝ¤Ç¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼
¢£À¾Éð ¡¼ ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê26Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ³°Ìî¼ê¤¬26Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾ÉðÀï¤Î7²ó¤ËÍî¤Á¤ì¤Ð¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ëÂÇµå¤ò¡¢ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤Ç´°àú¤ËÊáµå¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤â¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂç´î¤Ó¤·¤¿Èþµ»¤Ë¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ÆÊÑ¤ÊÀ¼½Ð¤¿¡×¡ÖÀäÂÐ¥Ò¥Ã¥È¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ7²ó¤Î¼éÈ÷¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯¡¦Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¤¬ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥çÆâÌî¼ê¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£Ã£¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¶Ì°æÂçæÆÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢¼ººö¤âÍí¤ó¤ÇºÆ¤ÓËþÎÝ¡£¶âÂ¼¾°¿¿Åê¼ê¤¬¤¹¤°¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢2»à¤È¤·¤Æ»³Â¼¿ò²ÅÆâÌî¼ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½éµå¡¢¾¯¤·´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÄËÎõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢ÂÇµå¤ÏÃæÁ°¤ËÍî¤Á¤ë¡Ä¡Ä¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£À¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÄÀÌÛ¤¹¤ë¡£Äê°ÌÃÖ¤è¤ê¾¯¤·¿¼¤á¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Þ½½È¨¤¬ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡£¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¸«»ö¤ËÊáµå¤·¡¢µçÃÏ¤òµß¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¾×·â¤ÎÈþµ»¤Ë¡Ö¿À¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´°Á´¤ËÍ¾Íµ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤¸¤ã¤ó¤«¡ª¡¡¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¸Þ½½È¨¤ËÂÇÅÀ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¡×¡Ö¤¢¤ì¼è¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤â¤ó¡©¡×¤È¾Î»¿¤È¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë0.5¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ2°Ì¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¾¡Íø¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÇÔÀï¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¼ó°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë