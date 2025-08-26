俳優・山田裕貴（３４）の父で中日などで活躍した山田和利さんが亡くなった。６０歳。４年前にがんを患い闘病していたが、本人の意向で公表していなかったという。（以下、山田のＸ全文）

【生前、父 山田和利を支えてくださった皆様へ】

このたび、父 山田和利が８月１６日に６０歳で永眠いたしました。

私たち家族が今日までやってこられたのは、父がプロ野球の世界で懸命に働き、支えてくれたおかげです。これまで父を支えてくださった球団関係者の皆様、球団ＯＢの皆様、そして、父を応援してくださった皆様、深く深く感謝申し上げます。

父は約４年前に癌を患い闘病していましたが、

故人の意思により公にはせず過ごしてまいりました。

野球というフィールドに限らず、公私共に親しくしてくださった皆様、直接ご挨拶を申し上げるべきところ、このような形でのご報告となりましたことを、深くお詫び申し上げます。

葬儀は近親者のみで執り行いました。供花やご香典などのお気遣いにつきましては、誠に恐縮ではございますが辞退させていただきます。お心遣いは有り難くお気持ちだけ頂戴出来ればと思います。

父が生前にいただいたご厚情に、あらためて深く感謝申し上げます。

本当に、ありがとうございました。

令和７年８月２６日 親族代表 山田裕貴