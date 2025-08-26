パヘスの平凡なゴロが遊撃に飛んだが…

【MLB】ドジャース - レッズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャースにとっては“超幸運”のプレーが発生した。25日（日本時間26日）にドジャースタジアムで行われたレッズ戦、2死満塁からアンディ・パヘス外野手の打球は平凡なゴロとなった。誰もが攻守交代を確信した中、エリー・デラクルーズ内野手がまさかのトンネル。「え、何が起きた」「マジかよ笑」と驚きが広がった。

ドジャースが3点リードした6回、二塁打と2つの四球で満塁のチャンスを作った。しかし、2者連続で三振となり嫌な空気が流れた。打席にはこの日2打席連発のパヘス。場内のボルテージが高まる中、パヘスの当たりは遊撃の定位置に転がった。悲鳴にも似た声がこだましたが、その直後だった。

打球は悠々と捕球態勢に入ったデラクルーズの股の間を抜けていった。ドジャースタジアムは大歓声が起き、大きな2点が入った。一方でレッズにとっては痛すぎる失点。レッズ実況は「イニングが終わるはずのゴロが、レッズにとって災害になった」と頭抱えるしかなかった。

メジャーリーガーとは思えぬ“拙守”にファンも困惑。「目が点のプレー」「デラクルーズ脚が長すぎるんよ」「トンネルは想定外でしたw」「メジャーリーグであんなに綺麗なトンネル初めて見た」「え、嘘だろ」「喝ってされそう」などと驚きが広がった。（Full-Count編集部）