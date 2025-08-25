ÊÆ¤¬¾Î¤¨¤¿ÂçÃ«¤Î¡È´°Á´¾¡Íø¡É¡Ö°¦¾ð¤ò¼¨¤·¤¿¡×¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¸«¤»¤¿°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¡Ö¸À¤¤Éé¤«¤·¤¿¡×
Ìî¼¡¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃËÀ¤Ë
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 8-2 ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡Ìî¼¡¤µ¤¨¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ÔÆ°¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç9²ó¤Ë45¹æ¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¤Î°ÛÎã¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¶Ã¤¤È¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¼ó°Ì¤òÁè¤¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï½éÀï¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¡£¤³¤Î»î¹ç¤âÂè5ÂÇÀÊ¤Þ¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ù¥ó¥Á²£¤ÎÀÊ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃËÀ¤¬Ìî¼¡¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÂçÃ«¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃËÀ¤È²¿¤«¤òÏÃ¤·¤¿¡£¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤Ë45¹æ¤òÃ¡¤¹þ¤à¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ëÁ°¤Ë¤½¤ÎÃËÀ¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£ÃËÀ¤ÎÇØÃæ¤âÃ¡¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ëÁ°¤Ë¤â°ìÅÙ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ÔÆ°¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¥ç¥à¥Ü¡¼¥¤¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ÎÌîµåÀìÌç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥È¡¼¥¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï9²ó¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ò¼þ¤ê¡¢Ìî¼¡¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¸µ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ°²èÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥é¥¸¥ª¶É¡ÖAM570 LA Sports¡×¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ô¥¡¥»¥¤»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Î²£¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï»î¹çÃæ¤º¤Ã¤ÈÌî¼¡¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¸À¤¤Éé¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤¿ÂçÃ«¤Î¡È´°Á´¾¡Íø¡É¤òÀä»¿¡£ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Î¶á¤¯¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ä¥Õ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È°§»¢¤ò¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌî¼¡¤òÍá¤Ó¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÃ«¤Ë´¶Éþ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍ½ÁÛ¥µ¥¤¥È¡ÖFliff¡×¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë1ÆüÃæÌî¼¡¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£9²ó¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢Èà¤ËÂÐ¤·¤Æ°¦¾ð¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë