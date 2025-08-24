「世界一有名な柴（しば）犬」として人気となり、昨年５月に天国に旅立った千葉県佐倉市のシバ犬「かぼす」の生前の写真１０枚を使ったオリジナルフレーム切手「かぼすちゃんとおさんぽ。」が完成し、佐倉市役所で披露された。

制作は、連携協定を結ぶ日本郵便と佐倉市が意見交換した際に発案されて実現した。採用された写真は、飼い主の佐藤敦子さん（６３）が自宅や散歩の際に撮影した数多くの写真から厳選したもので、かぼすを一躍有名にしたソファの上で愛らしい表情を浮かべる写真や、佐倉城址公園の花畑を散歩する姿、布団の上で気持ち良さそうに眠る姿など、生前のかぼすと佐藤さんの強い絆を象徴する写真が選ばれた。

佐藤さんは完成したフレーム切手を見ながら、「かぼちゃんは空に旅立ってしまったが、かぼちゃんが残してくれた思い出を未来につないでいくきっかけになることを願っている」と笑顔で話していた。

かぼすは動物愛護センターに持ち込まれた保護犬で、引き取った佐藤さんが、自身のブログに写真を掲載したことをきっかけに人気となり、暗号資産「ドージコイン」のロゴのモデル犬として使われると、世界的に知られるようになった。

フレーム切手は７００シート制作され、９月８日から佐倉市と酒々井町の郵便局で４００シート、１５日から郵便局のネットショップで３００シート販売する。価格は１７００円（税込み）。