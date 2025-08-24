『ドラえもん』津田健次郎が出演 “かっこいいドラえもん”の声に 9・6「誕生日スペシャル」決定
テレビ朝日系で9月6日放送の『ドラえもん誕生日スペシャル』（後6：56〜）で、津田健次郎の出演が明らかになった。
【写真多数】六本木で…ドラえもんの誕生日を祝福するヒーローパレード
ドラえもんの誕生日は9月3日。これを前にきょう24日、東京・六本木ヒルズで「みんなで歩こう！ドラえもんヒーローパレード」と題したイベントを開催。子どもたちがのび太、しずかと一緒に巨大ドラえもんバルーンを掲げてけやき坂通りを元気いっぱいに練り歩き、ドラえもんに“天空城”をイメージしたバースデーケーキをプレゼントした。
『ドラえもん誕生日スペシャル』では「天空城の秘宝！〜Legend of the True Hero〜」を届ける。ドラえもんたちが映画のヒーロー＆ヒロインとなって、ヒマラヤ上空に浮かぶ天空城を舞台に壮大な大冒険を繰り広げる。
同話は、映画の主人公となってさまざまな冒険を体験できるひみつ道具“映画缶”をめぐるオリジナルエピソード。ドラえもんたちがそれぞれ好きなジャンルの映画の世界に入り込んでヒーロー体験を楽しんでいたところ、映画缶に予想外の異変が発生。力を合わせて“天空城”の秘宝を探し当て、映画の世界から脱出を目指す。津田が映画缶の声を担当し、多彩なナレーションで冒険を盛り上げていく。
『誕生日スペシャル』放送当日、午後5時からのレギュラー放送では「映画に出たい!?ドラえもん」を放送。大人気アイドルと映画で共演したいという願いを抱いたドラえもんが、ひみつ道具でかっこよく変身。なんと“かっこいいドラえもん”の声を津田が演じる。津田の超絶イケボとドラえもんの異色コラボレーションが実現する。
■「天空城の秘宝！〜Legend of the True Hero〜」あらすじ
ドラえもん（声・水田わさび）の誕生日、のび太（声・大原めぐみ）たちは伝説のトレジャーハンターにふんしたドラえもんが秘宝を求めて“天空城”を目指すアドベンチャー映画を楽しんでいた。誕生日のお祝いに、映画の主人公となってさまざまな冒険を体験できるひみつ道具“映画缶”を、ドラミ（声・千秋）に貸してもらったのだ。
自分たちも体験してみたくなったのび太たちは、それぞれ好きな缶を選んで映画の世界に入り込む。のび太は西部劇の正義の保安官、しずか（声・かかずゆみ）はスパイ映画の敏腕エージェント、ジャイアン（声・木村昴）は時代劇のスゴ腕の浪人、スネ夫（声・関智一）はSFアクションのヒーローとなり、思い思いに冒険を楽しんでいた。
ところが、映画缶に想定外のトラブルが起きたのか、のび太たち4人は突然、ドラえもんが冒険する映画“天空城の秘宝！”の世界に放り込まれてしまう。しかも、この映画の世界の外に出るには、天空城の秘宝を見つけ、物語を終わらせるしか方法がないことが判明！ ドラえもんたちは一致団結して天空城に向けて出発するが、思いもよらぬ危機が次々と襲いかかり…!?
