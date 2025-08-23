Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì·ÌÎ®Äà¤êµÒ¤Î50ÂåÃËÀ¤±¤¬¡¡º£Ç¯7·îËö¤Þ¤Ç¤Ë68·ï¤ÎÌÜ·â¾ðÊó
Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤Ç·ÌÎ®Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±üÂ¿ËàÄ®Ìò¾ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¸á¸å4»þÈ¾º¢¡¢±üÂ¿ËàÄ®¤ÎÂçÃ°ÇÈÀî¤Î¾åÎ®¤Ç¡¢·ÌÎ®Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢¼«ÎÏ¤Ç¶á¤¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢±üÃã²°¥¥ã¥ó¥×¾ì¤«¤é200¥á¡¼¥È¥ë¾åÎ®¤Ç¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»ëÄ£¤äÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤Ê¤É¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä®Ìò¾ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯7·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ï68·ïÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯¤«¤éÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÅªÈï³²¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
