突然の別れ話、「付き合い始めて２〜６カ月」が要注意
交際相手から突然別れを切り出されるタイミングは、「付き合い始めて２〜６ヶ月」の時期が最多であることが判明した。
別れを切り出す時期は「交際開始後２ヶ月から半年以内」が39.9％と最も多い
婚活支援サービスを提供するパートナーエージェントは、「突然別れを切り出された経験」のある20〜39歳の男女380名を対象に調査を実施。その結果、突然別れを切り出されたタイミングは、「付き合い始めて２ヶ月から半年（６ヶ月）以内」が39.9％と最も多く、続いて「半年から一年以内」と回答した人が25.3%だった。
「普段どおりのデートと思っていたら」「うまくいっていると思っていたら」……「ある日突然」というケースが多い
「突然別れを告げられたシチュエーション」についても調査したところ、「いきなりLINEで『別れよう』と来た」「普段と変わらずに待ち合わせをして、デートの食事中に別れを切り出された」「いきなり連絡が取れなくなり、一方的に別れを告げられた」といった例が挙げられた。
