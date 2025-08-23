¥É¥¢¤Î³«ÊÄ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢ÎäµÑ¥¹¥×¥ì¡¼¡Ä¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤ò¡ÖºÇÂ®¡×¤Ç²¼¤²¤ëÊýË¡¡ªJAF¤¬¸¡¾Ú¼Â»Ü
²Æ¤ÎÃó¼Ö»þ¡¢¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤Ï¹â²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤ëÊýË¡¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤¬°ìÈÖ¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©JAF¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@jaf_jp¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢JAF¤¬¡Ö5¤Ä¤ÎÊýË¡¡×¤Ç¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Æ¤ÎÃó¼Ö»þ¡¢¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë²¼¤²¤ë¤Ë¤Ï
¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¡ÜÁö¹Ô¡×¤¬ºÇ¤âÁá¤¯¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë
2016Ç¯6·îºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»ÔÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¸¡¾Ú¡£ÊýË¡¤ÏÆ±¤¸¼Ö¤ò5ÂæÍÑ°Õ¤·¡¢¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤¬55¡î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç5¿Í¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦ÊýË¡¤Ç²¹ÅÙÄã²¼¤ò»î¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£5¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÊýË¡¡Û
¡¥É¥¢³«ÊÄ¡Ä47.5¡î
¢ÎäµÑ¥¹¥×¥ì¡¼¡Ä3Ê¬¸å¤Ë50.1¡î
¢¨²ÄÇ³À¤Î¥¬¥¹¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£
¡Ú¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦ÊýË¡¡Û
£¥¨¥¢¥³¥ó¡Ö³°µ¤Æ³Æþ¡×¡Ä10Ê¬¸å¤Ë29.5¡î
¤¥¨¥¢¥³¥ó¡ÖÆâµ¤½Û´Ä¡×¡Ä10Ê¬¸å¤Ë27.5¡î
¥¥¨¥¢¥³¥ó¡ÜÁö¹Ô¡Ä5Ê¬¸å¤Ë28.0¡î
°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¡ÜÁö¹Ô¡×¤¬ºÇ¤âÁá¤¯¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10Ê¬¸å¤Î¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤Ï¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¡ÊÆâµ¤½Û´Ä¡Ë¡×¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¡¢Áë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤Æ¥¨¥¢¥³¥ó¤ò³°µ¤Æ³Æþ¤Ë¤·¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¡¢¼ÖÆâ¤ÎÇ®µ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤éÁë¤òÊÄ¤á¡¢Æâµ¤½Û´Ä¤Ë¤·¤ÆÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤ÊÊýË¡¡£¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¡ÜÁö¹Ô¡×¤Ï¡¢ Ã»»þ´Ö¤Ç²¹ÅÙ¤òÂç¤¤¯²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç³ÎÁ¤Î¾ÃÈñ¤äÇÓ¥¬¥¹¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢´Ä¶ÌÌ¤Ç¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤ËÇ®¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ÎÉ½ÌÌ¤ä¥Ù¥ë¥È¤Î¶â¶ñ¤Ç¤Î¡¢»Ò¤É¤â¤Î²Ð½ý¤Ë¤â½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
