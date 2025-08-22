力士を対象とした日本相撲協会の健康診断が２２日、東京・両国国技館で行われ、幕下の海真（２３）＝田子ノ浦＝が悲鳴を上げた。

会場に力士でただ一人残った海真が「痛い！すごく痛い！」とうなった。３時間の受付時間の締切２０分程前に、部屋の力士３人で到着したが、一人のみ採血が進まなかった。同じ部屋の２人が先に引きあげ、締切２分前に到着した琴太豪（佐渡ケ嶽）が帰っても終わらなかった。

定番の肘裏、右手甲でも採血できず、最後は左手甲に注射針を刺された。開始から約３０分で無事終了。「何回刺されても（血が）出なかった。最近ついていない」と嘆き、一人で寂しく国技館を後にした。

西幕下３５枚目で臨んだ７月の名古屋場所は、場所前に体調が悪化。最初の受診時に医師から採血で何度も針を刺され、医師から「あれえ、血が出ないや」と明るく感想を述べられ、気分が沈んだという。診断結果は肺炎が悪化した胸膜炎で、即入院が決まった。

力士の採血は一般的に難しいとされる。手の甲での採血は痛みが伴うことが多いという。２１日から２日間の健康診断でも多くの力士が手の甲での採血で痛がった。一方ですんなり採血を終え、友風や天空海のように笑顔を見せる力士もいた。

海真は名古屋場所は途中出場で３勝４休。番付は落とすが秋場所（９月１４日初日、両国国技館）は幕下で臨む見込み。「ケガをしないように頑張ります」と意気込んでいた。