矢部浩之、タクシー呼ぶと運転手が大混乱「今、前のお客さんが…」まさかの乗客に仰天
お笑いコンビ、ナインティナインの矢部浩之（53）がパーソナリティーを務める21日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に出演。最近驚いた出来事を語った。
この日はオープニングで、ダウンタウンによるインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル」の話題に。矢部は「ダウンタウンチャンネルの話出たから…」と切り出し、「この間タクシー呼んだんです。プライベートでは自分で呼んで。早いから便利なんで」とタクシーを手配した日のことを振り返った。
タクシーは時間通りに到着し、運転手に自身の名前を告げると「『うわあ！』って言うの、運転手さんが。『ええ！？』って言って」と突然混乱し始めたという。続けて「『いやいや、あの、どうぞ乗ってください。うわあ…』って言って。どうしたんですか？って聞いたら、『矢部さんですよね。今、前のお客さんが松本さんだったんです』って言って。ええ！？言うて俺も」と自身の前に松本人志が乗車していたことに驚いた。
矢部は「『うわあ、何だ今日は！』って言って、運転手さん。連続やったから」とリアクションに笑うと、岡村隆史も「そうなるわ。でも松本さんもタクシー乗んねや」と意外な様子。矢部は「多分自分で呼んではる。たまたま近場におったんやろうけど。いろいろ動いてはんねやろな」と想像していた。