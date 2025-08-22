新幹線で「動画を大音量で再生する」外国人観光客に、年配の男性が放った“迫力のある一言”
ここ数年、外国人観光客が非常に増えた。その影響は電車やバスなどの公共交通機関にも及んでいる。利用に関するマナーや常識は日本と海外で異なる場合が多く、その行動が目に余ることも……。
◆大雨で混乱する駅に響いた異様な声「もうただの悪口ですよ」
前日からの大雨で熊本市内の交通網は混乱していた。豊肥本線や鹿児島本線は運休。駅の案内表示は赤や黄色の文字で埋まり、改札口前は人であふれていた。
バス乗り場にも長蛇の列ができ、待ち時間は2時間以上というアナウンスが流れた。
山田智之（仮名）さんと同僚は「新幹線も今日は動かないかもしれない」と半ば諦め、構内のベンチで状況が落ち着くのを待つことにした。そんな中、改札前で異様な声が響いた。
「ガーッ！ガーッ！」
振り返ると、40代くらいの外国人男性が両手を腰に当て、顔を真っ赤にして怒鳴る姿が目に入った。
駅員に向かってまくし立てているようだ。
対応していたのは20代半ばくらいの若い男性駅員。姿勢を崩さず、繰り返し「申し訳ございません」と頭を下げている。山田さんには何を言っているのか分からなかったが、同僚が小声で解説してくれた。
「あれ、中国語でめちゃくちゃ文句言ってますね。迂回ルートとか聞いてるんじゃなくて、もうただの悪口ですよ」
◆ひたすら耐える駅員、警察官の登場で収束
怒鳴る男性の身振り手振りからは、状況の説明を聞く姿勢など全くなく、「自分が困っているのはお前のせいだ」と責めているようにしか見えなかった。駅員も反論はせず、ただ耐えるばかり。
このやりとりは10分、20分と続き、周囲の人も遠巻きに眺め、ため息をつく人やスマホで撮影する人も現れ始めた。山田さんも「さすがにそろそろ限界じゃないか」と思った矢先、男性はさらに声を張り上げた。周囲の空気が一瞬ぴんと張り詰めた。
しばらく時間が経った頃、駅の奥から制服姿の警察官が2人、小走りで現れた。事情を確認した警察官が、男性の肩に軽く手を置き、静かに話しかける。最初は抵抗していた男性も、周りの視線を意識したのか、急に声を落とし、渋々とそこから離れていった。
駅員は深く頭を下げたまま、その背中を見送っていた。雨で濡れた床に反射する駅員の姿が、妙に物悲しく見えたという。
山田さんは同僚と顔を見合わせ、「あれじゃ駅員さんが気の毒すぎる」と呟いた。
天候による遅延や運休は誰のせいでもない。駅員を責めるのはお門違い、たんなる迷惑行為である。
◆「まるで自宅」車内で自由すぎる外国人観光客
佐々木聡さん（仮名）さんは旅行会社の添乗員として、仙台から新青森までの社員旅行の引率を担当していた。
平日の昼間ということもあり、新幹線の乗車率は7割ほど。車内は落ち着いた雰囲気で、乗客はそれぞれの時間を過ごしていた。佐々木さんも一息つきながら、お客様同士の会話に耳を傾け、窓の外の景色を楽しんでいた。
「発車して10分ほど経った頃、同じ車両に乗っていた欧米系の外国人観光客が、座席から大きく足を投げ出し、タブレットで動画を大音量で再生し始めたんです」
イヤホンを使っておらず、英語のセリフや笑い声、派手な効果音が車内に響き渡った。まるで自宅。
「近くの乗客が“迷惑ですよ”という視線をチラチラ送るも、彼は全く気に留めず、画面に夢中になっていました」
佐々木さんは注意すべきかどうか迷っていた。相手が逆上する可能性も考慮し、穏やかに話しかけるべきか、駅員を呼ぶべきか思案していた。
そのときである。車内の空気を一変させる出来事が起きた。
佐々木さんの2列ほど前方から、年配の男性が立ち上がった。
