巨人の吉川尚輝内野手（３０）と浅野翔吾外野手（２０）が２２日ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）から１軍に昇格することが２１日、分かった。２人に代わって、増田陸内野手（２５）とＥ・ヘルナンデス外野手（３０）が２軍に降格する。

吉川は７月３０日の中日戦（バンテリンＤ）でベンチ入りしたものの出場はなく、翌３１日に腰痛のため出場選手登録抹消。その後はリハビリを進め、１７日のイースタン・西武戦（Ｇタウン）で実戦復帰した。１９日の同オイシックス戦（ハードオフ新潟）では、右中間へ２点三塁打を放って復帰後初安打。「しっかりバットを振ることができて、結果ヒットになったので良かった」と振り返っていた。２０日の同戦にも先発出場し２安打を放つなど、走攻守で着実にステップを踏んできた。

浅野は６月５日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で右手首付近に死球を受け、右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折。今月１２日の３軍戦で実戦復帰し、１５日から２軍に合流していた。２０日のオイシックス戦では決勝の２点二塁打を放つなど２安打３打点。この日の同戦は４打数１安打で５戦連続安打を記録していた。

シーズンは残り３２試合。１勝の重みが増す終盤戦へ向けて、正二塁手と高卒３年目の若武者がチームに勢いをもたらす。