Ä«µ¯¤¤ÆŽ¢¤³¤Î¿§Ž£¤ÎÇ¢¤¬½Ð¤¿¤éÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ÄÁÇ¿Í¤¬¸«¤Æ¤â°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤ï¤«¤ëŽ¢Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±¿®¹æŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿ùÅÄÀµÌÀ¡Ø¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î·ò¹¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê¥¢¥Á¡¼¥Ö¥á¥ó¥È½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¡¡§¤ª¤·¤Ã¤³¥Á¥§¥Ã¥¯
Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤º¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¡¤Ë´À¤Ç¼º¤ï¤ì¤ë¿åÊ¬¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊä¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¤Ï¡¢Âç²ñ¿ôÆüÁ°¤«¤é1Æü1.5l¤«¤é2l¤Î¿å¤ò°û¤à¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ÇÂÎÆâ¤Ë¿åÊ¬¤òÈ÷Ãß¤·¤ÆÃ¦¿å¾É¾õ¤òÍ½ËÉ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤â²Æ¾ì¤ÏËèÆü¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢1»þ´Ö¤Ë800ml¤ò¾å¸Â¤È¤·¤Æ¡¢1²ó250mlÄøÅÙ¤Î¿åÊ¬¤ò1»þ´Ö¤Ë2¡Á4²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÀÝ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÂÎ½Å¤Î60¡Á65¡ó¤Ï¿åÊ¬¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤Î¿åÊ¬¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤Ç¤¹¡£Ç¢¤Î¿§¤Ë¤è¤ëÃ¦¿å¾É¾õÈ½Äê¥Á¥ã¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¥ì¥â¥Í¡¼¥É¿§¤À¤ÈOK¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¿§¤À¤ÈNG¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤âWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¿§¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ç¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¿§¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤¹¤°¿åÊ¬¤òÀÝ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÝ¤é¤Ê¤¤¤ÈÃ¦¿å¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿å¤ò1ÇÕ°û¤à¤³¤È¤Ç¡¢30Ê¬¸å¤°¤é¤¤¤Ë¿§¤ÎÇö¤¤¤ª¤·¤Ã¤³¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¡ÖÄ«µ¯¤¤ë¤ÈÃ¦¿åµ¤Ì£¤À¤«¤é¡¢Ìë¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿åÊ¬¤òÀÝ¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¿åÊ¬¤òÀÝ¤ë¤È¡¢ÌëÃæ¤ËÇ¢°Õ¤Ç²¿²ó¤âÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤ê¡¢¿çÌ²¤¬¼ÙËâ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¿²¤ë1»þ´Ö¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¤Ï¿åÊ¬¤ò¤¢¤Þ¤êÀÝ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤·Ä«µ¯¤¤Æ¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¿§¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¢¡§´À¤ÎÀ®Ê¬¤Ë¶á¤¤¿åÊ¬¤òÀÝ¤ë
´À¤ò¤«¤¯¤È¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·´À¤ò¤Ê¤á¤ë¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢´À¤Ï½ã¿è¤Ê¿åÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ä±¿Æ°»þ¤Ê¤É¤Î¿åÊ¬Êäµë¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ã¿è¤Ê¿å¤è¤ê¤âÂÎ±Õ¤Ë¶á¤¤ÆâÍÆ¤Î¿åÊ¬¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿å¤À¤±¤À¤È¤¹¤°¤ËÇ¢¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤È¡¢¿å¤À¤±¤òÂçÎÌ¤ËÀÝ¤ë¤È¡¢ÂÎ±Õ¤¬Çö¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤Î³ä¹ç¤¬¸º¤ê¡¢Äã¥Ê¥È¥ê¥¦¥à·ì¾É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿åÃæÆÇ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î¿ÕÂ¡¤¬»ý¤ÄºÇÂç¤ÎÍøÇ¢Â®ÅÙ¤¬16ml¡¿Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤Ç¿åÊ¬¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬²á¾ê¤ÇºÙË¦¤¬ËÄ²½¤·¡¢¿åÃæÆÇ¤ò¤Ò¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¡¢°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤¹¤ëÂ¾¡¢¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤ÏË´¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬Êäµë¤È¤·¤ÆÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿©±ö¡Ê0.1¡Á0.2¡ó¡Ë¤ÈÅüÊ¬¡Ê2¡Á2.5¡ó¡Ë¤ò´Þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÔÈÎ¤Î°ûÎÁ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ÎÎÌ¤¬100mlÃæ40¡Á80mg¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤¬Äó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÊ¬Êäµë¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢1»þ´Ö°Ê¾å±¿Æ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï±öÊ¬¤¬0.1¡Á0.2¡ó¡¢ÅüÊ¬¤¬4¡Á8¡ó¡¢²¹ÅÙ¤Ï5¡Á15¡î¤Î°û¤ßÊª¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢Åü¼ÁÇ»ÅÙ4¡Á8¡ó¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡×¤ÏÅüÅÙ¤¬6.2¡ó¤È±¿Æ°Ãæ¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï»þ¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÇö¤á¤Æ°û¤à¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È±öÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç±ö¤ò¾¯¡¹²Ã¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£´À¤Ç¼º¤ï¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿å1l¤Ëº½ÅüÂç¤µ¤¸3¡¢±ö¾®¤µ¤¸1¡¿4¤Î³ä¹ç¤Çº®¤¼¤Æ°û¤à¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤ò°û¤à¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï»þ¤Ë°û¤à¤È±öÊ¬¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£·ì°µ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ·ò¹¯Èï³²¤ò¤¤¿¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â°û¤à¤Ê¤éÇö¤á¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢´À¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¢¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Î´À¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎÌ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤ÏÅ´¡¢Æ¼¡¢°¡±ô¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB2¡¦B6¡¦B12¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ê¤É¤ÎÀ®Ê¬¤¬´À¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Î°ÑÂ÷»ö¶È¡Ö²°³°¶¥µ»¤Ë¤ª¤±¤ë½ëÇ®ÂÐºö¤ÎÁí¹çÅª¸¦µæ³«È¯¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Ä¹µ÷Î¥¡¢¶¥Êâ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ê¤É¤Î¶¥µ»Ãæ¤äÎý½¬Ãæ¤ËÁª¼ê¤Î´À¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç1000¸¡ÂÎ°Ê¾åºÎ¼è¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯´ÀÀ®Ê¬¤ò¤â¤È¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÊ´Ëö¡ÖTOPRUNNER¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖTOPRUNNER¡×¤ÏÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼êÂ¼¤Ë¾ïÈ÷¤µ¤ì¡¢13¶¥µ»¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¶¥µ»¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÆÃµö¤â¼èÆÀ¤·¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö£¡§¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë
Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ç°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ë·ì±Õ¤¬Î®¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤Æ¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿»×¹Í¤äÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¸Íý³Ø²ñ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë³Ø½Ñ»ï¡ØJournal of Applied Physiology¡Ù¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÌÌÇò¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢µ¤²¹40¡î¡¢¼¾ÅÙ17¡ó¤Î´Ä¶¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÁæ¤²¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÁæ¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢ÄÌ¾ï¤ÎÂÎ²¹¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾ì¹ç¡Ê37.4¡î¡Ë
£±¿Æ°Á°¤Ë40¡î¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤¿¾ì¹ç¡Ê38.2¡î¡Ë
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖÄ¹¤¯Áæ¤²¤¿¤Î¤Ï¡¤ÎÄ¾Á°¤ËÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤¿¾ì¹ç¡Ê56Ê¬¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¤âÃ»¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï£¤Î31Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£±¿Æ°·ÑÂ³»þ´Ö¤Ï¡¢½é´üÂÎ²¹¤¬Äã¤¤¤Û¤ÉÄ¹¤¯¡¢ÂÎ²¹¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤âÁæ¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Î¿¼ÉôÂÎ²¹¤ÏÌó40¡î¤Ç¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÂÎ¤Ï¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬40¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì°Ê¾å±¿Æ°¤¹¤ë¤ÈÂÎ¤¬´í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À©¸Â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Æ°Á°¤Ë¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤Æ¤Ç¤¤ë¸Â¤ê40¡î¤Þ¤Ç¤ÎÍ¾Íµ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¥×¥ì¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿å¤òÄ¥¤Ã¤¿É÷Ï¤²³¤Ë¼êÂ¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤âOK
¤½¤³¤Ç¡¢½ë¤¤²Æ¾ì¤Ï±¿Æ°Á°¤Ë¿åÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¿åÉ÷Ï¤¤Î²¹ÅÙ¤Ï¡¢20¡î°Ê²¼¤¬Å¬²¹¤Ç¤¹¤¬¡¢25¡î¤°¤é¤¤¤Ç¿»¤«¤ë»þ´Ö¤òÄ¹¤á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿åÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½Ð³Ý¤±¤ëÁ°¤äµ¢Âð¸å¤Ë¿å¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤äÌÌÅÝ¤Ê¤È¤¤Ï¡¢10¡î¤«¤é15¡î¤°¤é¤¤¤Î¿å¤òÄ¥¤Ã¤¿É÷Ï¤²³¤Ë¼êÂ¤ò¿ôÊ¬´ÖÆþ¤ì¤ÆÎä¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢½½Ê¬¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿åÉ÷Ï¤°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡¢É¹¤òºÕ¤¤¤¿±ÕÂÎ¾õ¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸ý¤«¤éÀÝ¼è¤·¤Æ°ß¤òÎä¤ä¤¹¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¥¢¥¤¥¹¥Ù¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¥¸¥§¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿Éþ¤òÃå¤ÆÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤¿¤ê¡¢±¿Æ°Ãæ¤âÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢²Æ¾ì¤Ë³°¤Ë½ÐÊâ¤¯ÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤¿¤ê¡¢µ¢Âð¸å¤Ï¿åÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¡§¡ÖAVA¡×¤òÎä¤ä¤¹
»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ÏÇ®¤ò»ý¤Ä¤È¡¢Æ°ÀÅÌ®Ê¹ç(¤Õ¤ó¤´¤¦)¡ÊAVA¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ°Ì®¤ÈÀÅÌ®¤ÎÀÜ¹çÉôÊ¬¤¬³«¤¡¢¤³¤³¤«¤éÇ®¤òÊü½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
AVA¤Ï¡¢ÈéÉæ¤Ë¶á¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¡¢Â¤ÎÎ¢¡¢ËË¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤Ë¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤äËË¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î3¤Ä¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹â²¹´Ä¶¤Ç¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬39.2¡î¤Ë¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç±¿Æ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¼ó¤äÏÆ¤Î²¼¡¢ÁÍ·ÂÉô(¤½¤±¤¤¤Ö)¤òÉ¹¤ÇÎä¤ä¤·¤¿¾ì¹ç¤È¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¡¢Â¤ÎÎ¢¡¢Î¾ËË¤òÎä¤ä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Îä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±¿Æ°¸å30Ê¬¸å¤Þ¤Ç¿¼ÉôÂÎ²¹¤Î¿ä°Ü¤òÈæ³Ó¤·¤¿¸¦µæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µßµÞ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼ó¡¢ÏÆ¤Î²¼¤ª¤è¤ÓÁÍ·ÂÉô¤ËÉ¹¤Ê¤ÉÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤òÅö¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¡¢Â¤ÎÎ¢¡¢Î¾ËË¡ÊAVA¡Ë¤ò10¡Á15¡î¤Î¤â¤Î¤ÇÎä¤ä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬°ìÈÖ²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸å¼Ô¤ÎAVA¤¬¤¢¤ë²Õ½ê¤Î¤Û¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼10¡Á15¡î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢µÞ·ã¤ËÎä¤ä¤¹¤ÈÀ¸Ì¿°Ý»ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¿´Â¡¤äÇ¾¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢²¼¤²¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¼ê¤Î¤Ò¤éÎäµÑ¤Ç¡¢Âç¥ê¡¼¥°Åê¼ê¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬²þÁ±
¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥Ø¥é¡¼¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ü¿â¤ä¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¹ç´Ö¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢±¿Æ°¤Ç¤¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢¼ê¤Î¤Ò¤éÎäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÎÅê¼ê¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Þ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢Àè½Ò¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Î°ÑÂ÷»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¡¢¼ó¡¢Æ¬¤òÎäµÑ¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤ò4Ç¯¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼êÂ¼¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ï¡¢Î¦¾å¡¢¥«¥Ì¡¼¡¢¥Ü¡¼¥È¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¢¶áÂå¸Þ¼ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥»¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¥µ»¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë¤â¡ÖRecovery PALM¡×¡ÖRecovery NECK¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¤Ï¤¸¤á¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¾®¤µ¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÅà¤é¤»¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
²Æ¾ì¤Ë³°½Ð¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò´¬¤¤¤Æ¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢³°µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢ËË¤ä¼ó¤ËÅö¤Æ¤ÆÎä¤ä¤¹¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
¿ùÅÄ ÀµÌÀ¡Ê¤¹¤®¤¿¡¦¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë
ÆüËÜÂÎ°éÂç³ØÂÎ°é³ØÉô ¶µ¼ø
1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£1991Ç¯3·î¡¢»°½ÅÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£Æ±Ç¯5·î¤è¤êÅìµþÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉô½õ¼ê¡¢1999Ç¯4·î¤è¤ê»°½ÅÂç³Ø¶µ°é³ØÉô½õ¶µ¼ø¡¢2011Ç¯4·î¤ËÆ±¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯4·î¤è¤ê¸½¿¦¡£Çî»Î¡Ê³Ø½Ñ¡Ë¡£ÀìÌç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¡Ê±¿Æ°À¸Íý³Ø¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°²Ê³Ø¡¢¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¡Ë¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¾ðÊó¡¦²Ê³Ø¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉôÌçÄ¹¤ä¡¢ÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ²Ê³Ø°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2010Ç¯¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÌó40Æü´ÖÂÓÆ±¤·¡¢¹âÃÏÂÐºö¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤òÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÎ¾¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï¡¢¶¥Êâ¤ä¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Åìµþ¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤ÎËÜÉôÌò°÷¡Ê¾ðÊó¡¦²Ê³ØÃ´Åö¡Ë¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤òÌ³¤á¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î·ò¹¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê¥¢¥Á¡¼¥Ö¥á¥ó¥È½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³ØÂÎ°é³ØÉô ¶µ¼ø ¿ùÅÄ ÀµÌÀ¡Ë