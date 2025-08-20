◆米大リーグ レイズ―ヤンキース（１９日、米フロリダ州タンパ＝スタインブレナーフィールド）

ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手が、今季中に外野手で復帰できる見通しが立っていないことが明らかになった。ブーン監督が１９日（日本時間２０日）に米ラジオ番組で語ったとＭＬＢ公式サイトが伝えた。

この日から敵地タンパでレイズと３連戦に臨むブーン監督は、このシリーズでジャッジが外野守備に就く可能性を否定。「今季のどの時点でも、彼が普段通りに送球する姿を見ることにはならないと思う。だがそれでもいい。我々は、彼がフィールドに出て、安全にプレーできて、そして自分の実力を示せると感じられるようになる必要がある」と述べた。送球距離は１５０フィート（約４５メートル）まで回復しているが、復帰のめどは立っていないという。

ジャッジは７月２２日（同２３日）のブルージェイズ戦で返球の際に右肘を痛め、その後も出場していたが２７日（同２８日）に負傷者リスト入り。８月５日（同６日）に戦列復帰して以来、ＤＨでの出場が続いており、本来ＤＨのスタントンが右翼守備についている。この日のレイズ戦でも「２番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねている。