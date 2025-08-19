これと関連し、慶南（キョンナム）大学のイム・ウルチュル教授は「韓米がいくら防衛訓練だと主張しても北朝鮮は大小の韓米軍事訓練を核関連訓練と独自に解釈し、これを根拠に核武力と戦略資産の高度化・加速化の名分として活用するという意味。近い将来潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）の試験発射など追加挑発の可能性もあるとみる」と指摘した。

労働新聞は、金委員長が崔賢の各武装系統の部分別試験過程と統合運用システムの構成に関する報告を受け、核武装化の重要課題が段階的に、計画通りに遂行されていることに満足の意を表したと伝えた。また、１０月中には艦の性能および作戦遂行能力評価工程へ移行することを強調し、実戦配備が遠くないことを示唆したりもした。

金委員長は南浦（ナムポ）造船所で崔賢級の３番目の駆逐艦を建造している点を再確認し、「わが海軍は近い将来に国家核戦力の構成と核使用領域において一翼を立派に担当する頼もしい勢力になるであろう」ともした。

駆逐艦は通常、作戦遂行用、整備用、予備戦力用の最小３隻を確保するのが安定的運用に必須だが、これを速戦即決で進めるという意志を明らかにした形だ。これを通じて崔賢級駆逐艦と現在建造中である原子力潜水艦などを確保し、水上・水中で海上核攻撃プラットフォームを多様化しようとする計画が順調である点を示したものとみられる。

北朝鮮は４月２５日に崔賢を進水した後、３日後の同月２８〜２９日に個別武装実射撃訓練を実施した。その後４カ月ぶりにレーダー・ソナーなどと艦艇搭載武装システムの統合性・運用性を点検したのは異例のスピードだ。これは１０月の朝鮮労働党創建８０周年記念日と年末の第９回党大会を控え国防分野の成果を誇示するための意図と分析される。

ただこれまで北朝鮮が通常の大規模韓米合同演習に対応して韓米の主要軍事基地を打撃できる射程距離を持つミサイルで挑発したり新型武器を実験・公開した点を考慮すれば、今回の動きは形式上水準を調節したものであるかもしれない。統一研究院のホン・ミン選任研究委員は「直接的なミサイル発射などの行動をしないで金委員長の部隊視察形式を演出したのは控えめなものとみることができる。その一方で海軍の核武装化を見せるという誇示のメッセージを韓米に発信しようとする意図」と分析した。

◇韓国国防部長官「ただちに行動化できる戦争遂行能力備えてほしい」

一方、韓国国防部の安圭佰（アン・ギュベク）長官は演習初日である１８日に首都防衛司令部で国防戦略会議を主管し、合同参謀議長をはじめとする軍指揮官に「戦争に備えて『最短時間に最小の犠牲』で勝利を達成できる国家総力戦実行体制を整えなければならない」と呼びかけた。

安長官はまた、「実戦感覚は言葉や文字で表現できないものであるため、このような演習を通じて実戦的感覚を学ぶことが軍の宿命。ただちに行動化できる戦争遂行能力を備えてほしい」とも話した。