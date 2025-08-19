Image: Rayomnd Wong - Gizmodo US

デンマークのゲーミング端末専門ブランドSteelSeries。ゲームガチ勢向けの印象が強いですが、軽量のミッドレンジ端末となる「Arctis Nova 3P Wireless」を6月に発売。

日本では1万6640円。ブラック、ホワイト、ラベンダー、アクアの4色展開です。以下、米Gizmodoによるレビューです。

安物から乗り換えてみたら…

ゲームにおいて音声チャットって大切です。協力プレイ（COOP）が必要なシューティングゲームなら、もうめっちゃくちゃ大切です。

『フォートナイト』大好きな僕にとっても、めっちゃくちゃ大切です。となると、その大切な音声チャットが不安定にならないよう、ゲーミングヘッドセットにはそれなりの投資をすべきです。

ですが、実は僕はずっとおもちゃレベルの安価なヘッドセットを使っており、僕自身のプレイはもちろん、チームメイトにもご迷惑をおかけしておりました。でも、安心してください、SteelSeries Arctis Nova 3Pがあれば大丈夫。

音声チャットが大事といいつつ、常にトークしているわけではありません。てことで、Arctis Nova 3Pはマイクが取り外せるのも魅力。マイクが取り外せることで収納しやすくなるのもよし。マイクは3.5mmポートに挿さっているので、取り外しは簡単。

Image: Rayomnd Wong - Gizmodo US

Xboxだと使えない！

購入時に気を付けることは、自分が使うゲーム機とのマッチング。

パソコンはもちろん、PlayStation、Nintendo Switch、Steam Deckなどで使えるものの、Xboxは非対応。Xboxユーザーは、パソコンとXboxに対応しているArctis Nova 3Xをどうぞ。間違わないように！

ヘッドホン自体の作りはシンプル。凹凸のある音量ホイール、電源ボタン、あとはミュートボタン。

ヘッドセットがONのときは、2.4GHzとBluetooth 5.3の切り替えに電源ボタンを利用。このシンプルさで2.4GHz接続があるのは素晴らしい。

オーディオ遅延防止のため、ドングルを使うタイプの2.4GHz ワイヤレス接続イヤホンにはRazer Hammerhead Hyperspeedがありますが、Arctis Nova 3Pも同等にいい仕事します。どこまで音の遅延にこだわるかという話ですが、過去に遅れが生じるイヤホンを使った経験がある僕としては、このリアルタイム感は見事。

作りはシンプルでも色はちょっと目を惹きます。レビュー用として送られてきたのがこのラベンダー。黒が主流のヘッドセット市場の中ではフレッシュで目を惹く存在に。

また、他のヘッドホンと比べて少し小さめ、コンパクトなのもよし。装着したときのフィット感と収まりがいいと思いました。

また、ヘッドバンドの下（頭にあたる部分）の布地も、頭とバンドの摩擦が軽減されてよし（僕はスキンヘッドなのでこれ結構大事）。また、260gという軽量設計もよし！

Image: Rayomnd Wong - Gizmodo US

音質はまずまず

色や見た目はもちろんですが、ヘッドセットなので何より大事なのはやっぱり音。

『フォートナイト』をプレイしながらオーディオテスト（Discord経由の音です）したところ、5点満点中4.5点！ 一緒にプレイするチームメイトの声がいつもよりよく聴こえたと思います（チームメイトは音がこもりがちな一般的なBluetoothイヤホンなことが多い）。

おもちゃみたいなエントリーレベルのヘッドセットを使っていた僕からしたら、Arctis Nova 3Pは確実な成長であり、全方位的にアップグレードなのは当然ですが、使ってみて思ったのは、僕みたいな人は少なくないかもということ。

安価なエントリーレベルのヘッドセットでチームプレイできてるし、別に困ってないけど？ってね。

でも、Arctis Nova 3Pを使うと、困ってないとかじゃなくて、もっといい世界を知らなかっただけだとよくわかりました。

チームメイトと話しながらも、ゲーム内の足音が聴こえてくるような『フォートナイト』の世界を体験すると、いいヘッドセットに替えてよかった！と深く実感できます。

Image: Rayomnd Wong - Gizmodo US

素材が安っぽくて装着感はイマイチ

Arctis Nova 3Pで気になったヘンテコな機能は、サイドトーンというやつ。これ、マイクを通した自分の声をヘッドフォンのスピーカー越しに聞ける機能。

最初は「これいる？」って思いましたが、なるほど、使ってみると悪くないです。いいです。ゲーム中はイヤホンやヘッドホンで耳は塞がれているので、自分の体内に反響する声しか聴こえません。

だけどこの機能だと、マイクに乗った自分の声が聴こえるので、自分ってこうなんだーってのがよくわかります。もちろん、イヤならOFFにすればいいだけ。ただし、デフォルトではONになっています。

専用のSteelSeriesアプリから、音量やプレイモード、特定ゲームのプリセット設定などを操作可能。ゲームプリセットっていいなと思ったものの、『フォートナイト』で特定のプリセットを設定したみたところ、大きな差は感じませんでした。コンパニオンアプリはいくつかあるものの、良くも悪くもない程度です。

Arctis Nova 3Pの明確な欠点を挙げるとしたら、それは素材。

ヘッドセットを触った感覚にプレミア感はありません。チープとまではいかなくても、高いやつじゃないなとは感じます。これは装着感にも影響し、45分ほど装着してプレイしていると、耳の周辺に熱を感じました。

長時間装着だと、肌にあたる部分がザラつくというか、擦れるというか、とにかく少々気になります。最悪な素材とはいいませんが、通気性がいいわけでもなく、ベストではない。装着感は明らかにAirPods MaxやNothing Headphone 1には劣ります。

公式いわく、バッテリー持ちは（1度の充電で）40時間。高速充電対応。15分で9時間充電可能。これはうっかり屋さんにはうれしい仕様。使用範囲は30フィート（9m）ほど。

で、買いなの？

Image: Rayomnd Wong - Gizmodo US

中価格帯ゲーミングヘッドセットは、エントリーレベルのヘッドセットユーザーにとっては非常に魅力的。USB-Cのドングルが付属なこと、2.4GHzワイヤレス接続（Bluetooth 5.3と切り替え可能）があることが特にいい！

チャットはしないというユーザーなら、引っこ抜いちゃえばいいので、着脱可能マイクはありがたい。本文最後で多少不満は漏らしたものの、100ドル（日本では1万6640円）ほどのヘッドセットにしては上出来です。

おもちゃみたいなエントリーレベルから、ステップアップすると見える（聞こえる）世界が変わりますよ！

いいところ：2.4GHzワイヤレス接続、マイクの取り外しが可能、安定した音 残念なところ：素材にチープ感あり、音質が（悪くないけど）もう少し良ければ…、アプリに改善求む

Source: Steelseries