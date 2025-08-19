男性と女性で「相手の容姿」にこだわるのはどっち？…脳科学で解明する男女の「見た目」の重要度の違い

「危ないとわかっていてどうして依存症になってしまうの？」「ダイエットに失敗するのはなぜ？」「どうしてバッシングが起きるの？」「なぜ人は平気でウソをつくの？」――。自分ひとりの悩みから人間社会全体にまで及ぶこれらの問題が、‟脳”にあったとしたら……。それはまるで咒がかけられているようです。

容姿への執着の「性差」

美男美女がどれだけ得をするのかについては前で述べたとおりだが、そこに性差は生じるのだろうか。とすれば、男のほうが得なのだろうか、それとも、女のほうが得なのだろうか。

美しくなろうとする努力のための消費は女性側に圧倒的に偏りがあるようである。服を買い、アクセサリーを買い、メイクをし、ヘアスタイルを整え、場合によっては香水をつけ、骨格が歪むリスクさえ度外視して、履くのが難しい靴を無理して履こうとするのは、どちらだろうか。

指標となるデータとして、このようなものがある。ダイエットをする人の数は男性より女性のほうが多いというが、健康的なものでない痩身を目指して心身に不調をきたしてしまうタイプの摂食障害は、9対1という発症比率で明らかに女性に多い。また、美容整形については、美容外科大手の高須クリニックの来院者の統計（同クリニックのHPより）によると、全体数に占める男性の割合は20％といい、こちらも女性のほうが多いようである。

相手の容姿を重視するのは？

要因としては、脳の性差が大きな原因のひとつとして挙げられる。男性が女性を選ぶときには、おそらく多くの人が想像している以上に、容姿を重視している。脳では島皮質の視覚関連領域が活性化しており、ほとんど見た目以外の要素は処理されていないことがわかっている。

心理学者のバスは調査を行った文化圏のうち9割以上で、男性が女性よりも相手の肉体的な魅力と、顔の美しさを重視していることを調べ上げている。逆に、女性のほうが男性よりも相手の容姿にこだわる、という文化圏はひとつもなかったという。

一方、女性が男性を選ぶときには、視覚関連領域はあまり使われておらず、前帯状皮質が活性化していることがわかった。これは、相手の言動を記憶と照合して違和感がないかどうかを精査するというプロセスが行われていることを示唆しており、女性は相手の容姿でなく言動を重視してパートナーを選んでいるであろうことが示されたかたちだ。

それは同性愛者の場合にも同様と考えられており、男性は相手が男性でも容姿の魅力を重要視し、女性は異性愛者であろうが同性愛者であろうが、相手を選ぶ際に美しさを最重要の条件とするケースは多くはないという。

