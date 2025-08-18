¼®¤ì¤¤¤é¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡ÙED¥Æー¥Þ¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê
¼®¤ì¤¤¤é¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡×¤¬¡¢CD¤ËÀè¶î¤±¤Æ8·î25Æü¤Ë¤Þ¤È¤áÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡×¤Ï¡¢¼®¤ì¤¤¤é¤¬½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ø½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê
¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡×¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¼®¤ì¤¤¤é¤¬½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ø½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡£Í¥¤·¤¯²¹¤«¤ÊÊª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¡¢Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¼®¤ì¤¤¤é¤¬»ý¤ÄÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤²ÎÀ¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ60～70Ç¯Âå¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡È¤ª¼ê·Ú¤Ê½÷¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ä©È¯Åª¤Ê²Î»ì¡¢¤½¤·¤ÆÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¼®¤ì¤¤¤é¤Î²ÎÀ¼¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÈà½÷¡×¤ò¼ýÏ¿¡£
¢£CD¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡×¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë
9·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëCD¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÆÁ²¬¹ÉÊ¿¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÈÄÝÑÛÂÀÏº¡É¤Î²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤à¡ÈÏÂ·ª·°»Ò¡É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢±þ±çÅ¹¤Ç¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¼®¤ì¤¤¤é¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¢£9·î¤«¤é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡Ø¤Í¤Ü¤¹¤±¡Ù¤ò³«ºÅ
8·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¡Ø¥¦¥·¥ª¥Þ¥¨¥í¥Þ¥¨ vol.6¡Ù¤¬Åìµþ¡¦LIQUID ROOM¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£DURDN¤Èyutori¤È¤¤¤¦Àª¤¤¤Î¤¢¤ë2ÁÈ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡£ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡×¤ÎÇÛ¿®¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢8·î25Æü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Ï¥ì¤ÎÆü¡É¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢9·î¤«¤é¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡Ø¤Í¤Ü¤¹¤±¡Ù¤ò³«ºÅ¡£Á´¹ñ7ÃÏ°è¤ò½ä¶È¤·¡¢¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï10·î12Æü¤ËÅìµþ¡¦WWW X¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Àä»¿°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡× ¢¨¤Þ¤È¤áÇÛ¿®
2025.09.03 ON SALE
SINGLE¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡×
