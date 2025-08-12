この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKOが断言「助産師の一言があなたの人生を左右する！」感動エピソード＆“私も号泣”告白

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【最高の出産入院】助産師との相性って大事！助産師は指名できる？（お手紙シリーズ）と題した動画で、12人の出産経験を持つ現役助産師・HISAKOさんが、視聴者から届いた“助産師さん自慢”の手紙を紹介しながら、助産師と産婦の「相性」や、助産師の存在が与える影響について自身の思いを語った。



動画は、HISAKOさん自身の「あなたは、出産の時にどんな助産師さんに当たりましたか？」との問いかけから始まる。産院で担当する助産師にはさまざまあって「好きな助産師さん、ちょっと苦手だなっていう助産師さん、いろいろいたんじゃないかなと思う」と語り、「相性がすごく合う、好きだなって思えるような助産師さんにお産の時に当たると、これもね、すごくいいお産になって、この成功体験がその後、子育てにも全部影響してくる」と、産婦にとって「助産師との出会い」は大きな分岐点であると強調した。



視聴者から届いたお手紙では、出産の際に交代で担当になった助産師さんからの「上手に息めてるよー！」という声かけや、夫への適切な対応、そしてドクターへの的確な指示など、心強く寄り添ってくれた助産師との感動エピソードが綴られていた。産婦は“嬉しかった体験”をこう伝えている。「とってもいい方に取り出してもらえてよかったです。娘は幸せ者です」と感謝の気持ちを表し、HISAKOさんも「思わず号泣してしまいました」と共感した。



一方で、HISAKOさんは自身の第一子出産時に約58時間もかかった体験を明かし、「助産師やけどわからんし、何言うんだよ。わからんし、何これ！」とパニックになったことや、不安な夜を寄り添ってもらえなかったつらい思い出も振り返った。「打ちのめされたわ、あれ。26年間私、ずっと根に持ってます」「不安でたまらなかった」と自身も産婦としてさまざまな感情を抱えてきたという。



それだけに、「あなたのその一言一言が、関わったこの妊婦さんの人生を左右する可能性もある、そういう仕事に私たち就かせていただいてますぜ」と全国の助産師に向けて語り、「お産の体験は“ゴール”じゃない。これからの親子・夫婦関係、子育て、人生すべてに関わってくる最初の一歩」と強調した。



さらに、「好きな助産師さんがいたら、バースプランに希望として書いてほしい」と呼びかけ、「誰のためのお産なんですか？あなたと、生まれてくる赤ちゃんと、あなたの家族のための一大イベントなんですよ」と念を押した。



動画の最後では、「こういうところが私の助産師さんも最高でした！っていうエピソードもぜひコメントで教えてほしい」と締めくくり、「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ」と呼びかけていた。