¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ù¥Ã¥Ä 27Ç¯Á°¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÁª¼ê¤¬É¬Í×¡×¤ÈàµñÀäá¤µ¤ì¤¿¶þ¿«¤Î²áµî
¡¡º£¤ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ë¤â¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤Ì¸¶ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥É·Ï¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¡¼¥À¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¾®ÊÁ¤ÇºÙ¿È¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¤ÎÆþÃÄ¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ëµñ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤¬£µºÐ¤Îº¢¡¢Êì¿Æ¤Î¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥Þ¡¼¥Õ¥ê¡¼¥º¥Ü¥í¶á¹Ù¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤ËÂ©»Ò¤òÆþÃÄ¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ë¿¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÁª¼ê¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÃÇ¤ê¡¢Â¾¤Î´Ø·¸¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈ¿±þ¡£ÍîÃÀ¤¹¤ë¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¡ÖÉ¬¤º¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿Êì¤Ï¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò½¸¤á¡¢¼«¤é¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¥Á¡¼¥à¤òÁÏÀß¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÈà½÷¤¬½éÂå´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ê¡¢Â©»Ò¤ËÌîµå¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼¡Âè¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ù¥Ã¥Ä¤òÌçÁ°Ê§¤¤¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò·âÇË¤¹¤ë¶âÀ±¤âµó¤²¤¿¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤¬³°Ìî¤«¤é¤ÎÁ÷µå¤ÇÁö¼Ô¤ò»É¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢Êì¤Î¡ÖÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤»¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë±þ¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯¤«¤é»Ø´ø¤ÏÊÌ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¤¬¡¢Êì¤Î¸¥¿È¤ÈÎå¤Þ¤·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é£²£·Ç¯¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï£³ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¡¢£Í£Ö£Ð³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¡¢º£µ¨¤â¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÊ³Æ®Ãæ¡£¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß´¶¤ÏÀäÂç¤À¡£¾¯Ç¯»þÂå¤ÎàµñÀäá¤È¡¢¤½¤ì¤òÊ¤¤·¤¿Êì¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¸½ºß¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ò°éÀ®¤·¤¿¡£
¡¡Êì¤Î¡ÖÂ©»Ò¤ËÌîµå¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤¬¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Çµ±¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥À¥¤¥¢¥Ê¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿´¶Æ°¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬º£¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¸½ºß¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤À¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Ï£²¥²¡¼¥àº¹¡£¤Þ¤ÀËÜÄ´»Ò¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤éÂ¾¤Î¼çÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤¬º£¤³¤½¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢·ã¤·¤¤¼ó°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¥Á¡¼¥à¤òºÆ¤ÓÀª¤¤¤Å¤±¤¿¤¤¡£