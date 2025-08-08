◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第１日（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子シングルス１回戦が行われ、世界ランク８位で５月の世界選手権個人戦銅メダルの伊藤美誠（スターツ）が初戦をストレートで突破した。同３５位の黄怡樺（台湾）を３―０で下した。４月のシングルスＷ杯以来の対戦で、３ゲームとも競った展開となったが、勝負所で冷静にコースを突いて得点。「９―９とかになっても、落ち着いて試合ができた」と納得の表情で振り返った。

この日は最終試合に組まれ、午後９時開始予定が大幅に遅れた。試合終了が午後１０時３１分。その後にコート上で勝利インタビューに応じた伊藤は「今日はすごくとても遅い時間の試合で、これだけたくさんの方が残っていてくださって。明日、お仕事ある方とかもいるかもしれないんですけど、本当にうれしい気持ちでいっぱいですし、体調だけ気を付けて帰ってください」と観客席に向かって呼びかけた。

試合後のミックスゾーンで取材を受けたのは午後１１時頃。「ちょっと眠いです。必死に耐えてます」と苦笑しながら、改めて観客への感謝を述べた。「自分の試合が１時間オーバーした状態で開始したので（誰も）いないんじゃないかと思ったぐらい。夜遅くまで見てくれた方にすごく感謝したいなと思いますし、本当に（帰り道に）気を付けてほしいなとすごく思います」。普段にはない時間帯の試合で、練習や食事のタイミングなど苦労はあったが、ホームの後押しを力に変えた。

２回戦は世界１５位の石洵瑶（中国）と対戦する。２月のアジアカップでは３―０で勝利しているが「その時はすごく久しぶりに対戦したので。今回は相手選手もばっちり対応してくると思うので、とにかく思い切って試合がしたい」と意気込んだ。