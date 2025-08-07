ÁíºÚ¥Ñ¥ó¹¥¤¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª ¡ÖÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥ó¡×¤È¡ÖÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥Ñ¥ó¡×¤Îº¹¤È¤Ï¡©¡Ú´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬²òÀâ¡Û
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÇã¤¨¤ë¼ê·Ú¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡ÖÁíºÚ¥Ñ¥ó¡×¡£¤·¤«¤·¡¢Áª¤ÓÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÂÀ¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¡ÖÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥ó¡×¤È¡ÖÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥Ñ¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò²òÀâ¤·¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¸ÄÅö¤¿¤ê
¥«¥í¥ê¡¼¡§303kcal
Åü¼Á¡§38.2g
»é¼Á¡§12.8g
1¸ÄÅö¤¿¤ê
¥«¥í¥ê¡¼¡§260kcal
Åü¼Á¡§33.4g
»é¼Á¡§10.5g
1¸ÄÅö¤¿¤ê
¥«¥í¥ê¡¼¡§240kcal
Åü¼Á¡§37.4g
»é¼Á¡§6.5g
Á´Î³Ê´¥Ñ¥ó¤ä¥é¥¤Çþ¥Ñ¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤äÁíºÚ¥Ñ¥ó¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ä¾È¤ê¾Æ¤¥½¡¼¥¹¤Ï»é¼Á¤äÅü¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÍÈ¤²Êª¤Î¶ñºà¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤È»é¼Á¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¾Æ¤¤ä¾ø¤·¡¢¥°¥ê¥ë¤ÎÄ´ÍýÊýË¡¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Íñ¥µ¥ó¥É¡¢¥Ä¥Ê¥µ¥ó¥É¡¢¥Ï¥àÌîºÚ¥µ¥ó¥É¡¢¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¥í¡¼¥ë¡¢¥Ù¡¼¥°¥ë¥Ï¥àÌîºÚ¥µ¥ó¥É¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÁíºÚ¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤µ¤ÎÍî¤È¤··ê¤âÂ¿¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤äÅü¼Á¡¢»é¼Á¤ÎÉ½¼¨¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¥Ñ¥ó¡¦¶ñºà¤Î¼ïÎà¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§²¬ÅÄ ÌÀ»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤äÉÂ±¡¤Ç¤Î±ÉÍÜ»ØÆ³¡¦µë¿©´ÉÍý¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢2014Ç¯¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍNS Labo¤òÀßÎ©¡£¸Ä¡¹¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Åª³Î¤Ê»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¿©»ö¥µ¥Ý¡¼¥È¼ÂÀÓ¤Ï±ä¤Ù1Ëü¿Í¤ËµÚ¤Ö¡£¡ØÄ«¤À¤«¤é¸ú¤¯¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¡ÊÃÓÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
(Ê¸:²¬ÅÄ ÌÀ»Ò¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë)
ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤ÁíºÚ¥Ñ¥ó1¡§¥³¥í¥Ã¥±¥Ñ¥óÅü¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ë°á¤ò¤Ä¤±¤ÆÌý¤ÇÍÈ¤²¡¢¥Ñ¥ó¤Ë¶´¤ó¤À¥³¥í¥Ã¥±¥Ñ¥ó¡£¥Ñ¥ó¤È¥³¥í¥Ã¥±¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Åü¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÁíºÚ¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¡¼¥¹¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬²Ã¤ï¤ê»é¼Á¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£Åü¼Á¡¢»é¼Á¤È¤â¤ËÂ¿¤¤¤Î¤ÇºÇ¤âÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤ÁíºÚ¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥Ñ¥ó¤ÎÁª¤ÓÊý1¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÁ´Î³Ê´¥Ñ¥ó¤ä¥é¥¤Çþ¥Ñ¥ó¤òÁª¤Ö¤È·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÄãÅü¼Á¥Ñ¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤òÁª¤Ö¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íñ¤äµíÆý¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Ù¡¼¥°¥ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Á´Î³Ê´¥Ñ¥ó¤ä¥é¥¤Çþ¥Ñ¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤äÁíºÚ¥Ñ¥ó¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ä¾È¤ê¾Æ¤¥½¡¼¥¹¤Ï»é¼Á¤äÅü¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥Ñ¥ó¤ÎÁª¤ÓÊý2¶ñºà¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÍñ¡¦¥Á¥¥ó¡¦¥Ä¥Ê¤ä¡¢ÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¶ÚÆù¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌîºÚ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤ÏÅü¼Á¤ä»é¼Á¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂå¼Õ¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍÈ¤²Êª¤Î¶ñºà¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤È»é¼Á¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¾Æ¤¤ä¾ø¤·¡¢¥°¥ê¥ë¤ÎÄ´ÍýÊýË¡¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Íñ¥µ¥ó¥É¡¢¥Ä¥Ê¥µ¥ó¥É¡¢¥Ï¥àÌîºÚ¥µ¥ó¥É¡¢¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¥í¡¼¥ë¡¢¥Ù¡¼¥°¥ë¥Ï¥àÌîºÚ¥µ¥ó¥É¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÁíºÚ¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤µ¤ÎÍî¤È¤··ê¤âÂ¿¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤äÅü¼Á¡¢»é¼Á¤ÎÉ½¼¨¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¥Ñ¥ó¡¦¶ñºà¤Î¼ïÎà¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
