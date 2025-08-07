¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÌÄ¤é¤¹¥Ý¥Ã¥×¥¢¥ó¥»¥à¡ª¡¡¥¹¥È¥Ã¥×¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥é¡¼¥¸¡ª¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡õËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼´°À®
¡¡¥¢¥Ì¥·¡¼¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤Ç¥³¥ó¥È¥ë¥·¥ã¥óÉôÌç¡¦¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢±Ç²è²»³Ú¤Ç¤âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¥¹¥È¥Ã¥×¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥é¡¼¥¸¡ª¡Ù¡Ê10·î3Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ðÊÔ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿9ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡¡¡Ø¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥é¡¼¥¸¡ª¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡¼ç¿Í¸ø¥Ù¥ó¤Ï¡¢²»³Ú¤ÈÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ã¥¤¤ÊÃË¤Î»Ò¡£µ¤¤Î¹ç¤¦Í§¤À¤Á¤È¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥é¥Ã¥×¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤àËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¤Ï¡¢¾¯¤·¤À¤±¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
¡¡13Ç¯Á°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿°ìºý¤Î¾®Àâ¤«¤é¹½ÁÛ¤ò½Å¤Í¡¢12Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î±Ç²è¡ã¤¦¤¿¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢Çº¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÌÄ¤é¤¹¥Ý¥Ã¥×¥¢¥ó¥»¥à¡ä¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Á¥§¥³¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºî²È¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥É¥¥¥Õ¥³¥ô¥¡¤ÎÌ¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤È¡¢Á¡ºÙ¤Ê¼ê»Å»ö¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÁÍý¤È²»³Ú¤ËÌ´Ãæ¤Ê¾¯Ç¯¥Ù¥ó¤ò¤á¤°¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤¿¿Í·Á¤¿¤Á¡¢Ì´ÁÛ¤äÁÛ¤¤¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¥¹¥È¥Ã¥×¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¶»¤Ë»Ä¤ë¥é¥Ã¥×¤ä¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤ä¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¼õ¤±¤È¤á¤ë¡£¼«Ê¬¤ò¾¯¤·¤À¤±¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò±Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿´¤ÎÊÑ²½¤Î²ê¿á¤¤ò¤½¤Ã¤È¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë´¿¤Ó¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤æ¤¯¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤¬¡¢¤³¤³¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¾¯¤·ÂçÊÁ¤Ê¾¯Ç¯¤Î¼ç¿Í¸ø¥Ù¥ó¤¬¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤Æ¡Ö¤ªÊ¢¤¬¥°¡¼¥°¡¼¤â¤¦¸Â³¦¡×¤ÈÊ¢¥Ú¥³¾õÂÖ¤À¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£²»³Ú¤ÈÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ù¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬»×½Õ´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¥¯¥é¥é¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤ËÍÆ»Ñ¤ä¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¶»¤Î±ü¤Ë¤ï¤¾å¤¬¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò¡¢Ãç´Ö¤ÈÁÕ¤Ç¤ë²»³Ú¤Ë¤Î¤»¤Æ²Î¤¤Êü¤Ä¥Ù¥ó¡£¤·¤«¤·»ö¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï±¿¤Ð¤Ê¤¤¡£¿©»öÀ©¸Â¤ä±¿Æ°¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ½Å¤Ï¸º¤é¤º¡¢¾Ç¤ê¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é´ñÌ¯¤Ê°Ì´¤Þ¤Ç¸«¤ë»ÏËö¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥é¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¾Æ¤¤¤¿¼«Ëý¤Î¥±¡¼¥¤â¡¢ÆÏ¤±¤ëÅÓÃæ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÌµ»Ä¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¡¡ÄÀ¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤Î¥Ù¥ó¤Ë¡¢Éã¤ÎÍ§¿Í¥½¥Õ¥£¡¼¤Ï¡ÖÍ¦µ¤¤ò½Ð¤»¤Ð²¿¤À¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿´»ý¤Á¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ù¥ó¡£µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥é¡¼¥¸¡ª ¤Ç¤Ã¤«¤¤¿´¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ä¤ë¡¡¥Õ¥ë¥Á¥ã¡¼¥¸¡ª ¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡×¤ÈÇ®¾§¡¢º²¤ÎÀ¼¤ò´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¤ë¡£¡È¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿§Ç»¤¯±Ç¤·½Ð¤¹Í½¹ðÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤òËË¤Ð¤ë¥Ù¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÎÁÍý¤ä¿©ºà¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤ä¥¯¥é¥é¤â´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤¿´¤Ç¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡×¡Ö¤¦¤¿¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢Çº¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÌÄ¤é¤¹¥Ý¥Ã¥×¥¢¥ó¥»¥à¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²»³Ú¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Walter Schnitzelsson¤Î·Ú²÷¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤ëËÜºî¡£·à¾ì¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢¶»Ìö¤ë²»³Ú¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡É¤È¤¤¤¦Í½´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥é¡¼¥¸¡ª¡Ù¤Ï¡¢10·î3Æü¤è¤ê¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¤Û¤«¤Ë¤Æ¸ø³«¡£
