【平均年収と比較】30代会社員で「年収680万円」は高収入？年収が高い職種は何？

30代の平均年収と「年収680万円」を比べると？

30代会社員の平均年収は、国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると30～34歳が約431万円、35～39歳で約466万円です（表1）。男女や業種、勤務地によって差があるものの、全体の平均値から見ると「年収680万円」は平均を上回る水準です。

表1

年齢層 男性平均年収 女性平均年収 総計 30～34歳 約492万円 約345万円 約431万円 35～39歳 約556万円 約336万円 約466万円

出典：国税庁長官官房企画課「令和5年分 民間給与実態統計調査」を基に筆者作成

また、同調査によると全体の平均年収はおよそ460万円となっています。680万円の年収は、30代および全体の平均と比較して200万円以上高いことから、高年収と評価できるでしょう。



中央値と比較した場合

平均年収は、一部の高年収層に引き上げられる傾向があるため、より実態に近い「中央値」も考慮する必要があるでしょう。

厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、月収の中央値は27万9800円でした。これに、厚生労働省の「毎月勤労統計調査（令和5年）」の結果から、賞与を月収の2.06ヶ月分として加えて年収を計算すると、およそ393万4000円となります。

年収680万円は、この金額と比較しても高い水準です。30代の平均よりも高いだけでなく、全体でみても上位に位置すると判断できるでしょう。



30代で年収680万円に到達する可能性がある、主な職種と業界

30代で年収680万円以上を実現している人がいる可能性が高い職種や業種は、表2の通りです。

表2

業界 職種 IT・通信業 ITコンサルタント、プロジェクトマネージャーなど 金融業 ファンドマネージャー、証券アナリスト、M&Aマネージャーなど 外資系企業 営業職など コンサルティング業 経営コンサルタントなど

※筆者作成

30代で高収入が期待できる職種は、社会的なニーズが高く、成果が求められるでしょう。その分、報酬に直結しやすいといえるかもしれません。



30代で年収680万円を達成するには？

30代で年収680万円を達成するには、戦略的なキャリア選択や、高いスキルが必要といえます。

会社員で高年収を達成している人の多くは、平均年収が高い業界（金融業など）に身を置いている傾向があるでしょう。

一般的に、大企業の方が平均年収が高くなるとされています。民間給与実態統計調査においても、従業員数1000人以上の企業に勤務する30代の平均年収は、それ以下の従業員数の企業と比べて高いことが示されています。

そのほか、高度な専門性や希少性の高いスキルを持つ人材は市場価値が高く、高年収につながりやすいでしょう。これらのスキルは企業の競争力に直結するため、相応の報酬が支払われる傾向があるといえます。

現職での昇給だけでは頭打ちになりやすい場合、転職をすることで年収をアップさせる戦略も有効です。特に、自身のスキルや経験をより高く評価してくれる企業や、より年収水準の高い業界へ移ることで、現在の年収を大きく上回ることが可能になるかもしれません。



30代の会社員で年収680万円は高年収の部類に入るといえる。目指すには、年収が高めに設定されている業界や業種を選択するなどの戦略が必要

30代で年収680万円を達成するためには、漫然と仕事をこなすだけでなく、明確な目標設定と戦略的な行動が不可欠といえます。

現在の職種で年収アップを目指す場合、自身の専門性をさらに深める、市場価値が高い新しいスキルを習得する、業務において具体的な成果を出すなどの必要があるでしょう。例えば、プロジェクトの成功、売り上げ目標達成など、数値で示せる実績は評価につながりやすいといえます。

現職での年収アップが難しいと感じる場合は、より高年収の業界や職種への転職も選択肢の一つでしょう。



執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー