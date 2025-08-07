【無印良品】でこんなにオシャレ！ 大人が真似したい♡「夏コーデ」

シンプルで着心地のいい【無印良品】のアイテムは、実は “おしゃれ見え” にもひと役。今回は、無印スタッフさんが、そんなアイテムを実際に着こなしている「夏コーデ」をピックアップ！ 素材感やシルエットで魅せる夏の着こなしは、大人がすぐに取り入れたくなるものばかり。ぜひ真似して夏コーデの洒落感アップを目指してみて。

ワントーンでも地味見えしない！ 涼しげネイビースタイル

ネイビーのTシャツに、同系色のプリーツスカートを合わせたワントーンコーデ。シンプルな組み合わせながら、落ち感のあるスカートが動きのあるシルエットを生み出し、上品な印象に。華奢なネックレスとフラットシューズでほどよく抜け感を加えた、無印らしい “きちんと見えする夏スタイル” です。

ワンピ × パンツのレイヤードで、夏のこなれスタイルに

リラックス感のあるニットのノースリーブワンピースに、さらりとワイドパンツをレイヤード。淡ベージュ × ダークオレンジのナチュラルトーンでまとめて、シンプルでもこなれて見える大人の夏スタイルを完成しています。サイドスリットからのぞくパンツが、動きのあるアクセントに。軽やかで抜け感もあり、暑い日でも品よく決まりそうです。

柄スカートを主役に、力の抜けた大人の装い

くすみブルーのTシャツに、ギャザーたっぷりのチェック柄スカートを合わせた、涼しげでリラックス感のある夏コーデ。Tシャツのゆるめなシルエットが程よく抜け感を演出し、柄スカートとのバランスも◎ ナチュラルな雰囲気のバッグと白のフラットシューズを合わせて、ラフすぎない大人カジュアルを完成しています。

ゆったりシルエットも、配色しだいで好印象に

7分袖のトップスに、軽やかなライトグレーのパンツを合わせた大人のリラクシースタイル。上下ゆったりとしたシルエットながら、配色をモノトーンでまとめることで、ルーズすぎず程よくきちんとした印象に。足元はボリューム感のあるサンダルで抜けをつくり、光沢のある素材のバッグでほんのり上品さもプラス。シンプルだけどセンスの光る組み合わせです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K