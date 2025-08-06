¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡ÛÁ´ÆüËÜ¡¦ÀÄÌø·»Äï¡õ°æ¾åÎ¿¡¡8¡¦17ÂçÅÄ¶è¤ÇYAMATOÁÈ¤È·ãÆÍ¡Ö²¶¤¿¤Á£³¿Í¤Ç¥«¥ó¡¦¥¿¥ó¡¦¿Ý¡Á¡ª¤Ã¡×
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È£µÆü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡Ê£²£¹¡Ë¡¢ÀÄÌøÎ¼À¸¡Ê£²£µ¡Ë¡¢°æ¾åÎ¿¡Ê£²£²¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢£±£·Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤ËÅÅ·â»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÂè£´»î¹ç¤Î£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¡õ¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¥Ã¥É¡õ²£¿Ü²ì¥¹¥¹¥à¡õÅÚ°æÀ®¼ù vs É¿¡õ£Ê£Á£Ã£Ë£Ù¡¡£Ë£Á£Í£Å£É¡õ£Ò£é£é£é£ô£á¡õË¾·î¥¸¥å¥Ë¥¢¡ËÀï¸å¡¢¼Â¤ÏÂè£±»î¹ç¤«¤é´ÑµÒÀÊ¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿£³¿Í¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿Í¥ÇÏ¤Ï¡¢£··î£²£³Æü¤Î¿·½ÉÂç²ñ¤ÇÁ´ÆüËÜ¤ÎÂç¿¹ËÌÅÍ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿£Ù£Á£Í£Ô£Ï¤Ø¤Î¼Õºá¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎËÌÅÍ¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤ï¤Ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤µ¤ó¤Ë»²Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÄ¾ÁÊ¡££Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¤¬¤³¤ì¤ò¾µÂú¤·¡¢£±£·ÆüÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¤ÎÃÄÂÎÂÐ¹³£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥ÈÂ¦¤«¤é¤Ï£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÌÚÂ¼ÏÂ¿¿¤È¡¢Î¼À¸¤¬ÀÎ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¥Ã¥É¤¬»²Àï¡££Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¤«¤é¡ÖÀÄÌø·»Äï¤ªÁ°¤é¤ÎÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡£¤Æ¤á¡¼¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÄ©È¯¤ò¼õ¤±¤¿°æ¾å¤¬¥¨¥¥µ¥¤¥È¤·¡¢²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤»¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍ¥ÇÏ¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¶¤¿¤Á£³¿Í¤Ç¥«¥ó¡¦¥¿¥ó¡¦¿Ý¡Á¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¡¡³Ð¸ç¤·¤È¤±¡ª¡ª¡×¤ÈºÇ¶á¥É¥é¥²¡¼Áª¼ê¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¹¹ð¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÎ¼À¸¤¬¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¥Ã¥ÉÁª¼ê¤ò¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤ÈÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢°æ¾å¤â¡ÖÌÚÂ¼¡¢¤ª¤â¤·¤ì¤¨¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤è¡£¤ªÁ°¤È¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤ä¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¤Í¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¼ã¼êÂÐ·è¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£