ÎëÌÚ°¦Íý¡¢¥¤¥±¥á¥ó¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬Âð°û¤ß¤Ç¡Ä¡Ö¥Ô¥¨¥í¤ÈÃË¤òÆ±»þ¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¤Ë¡Öº£¤Î¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¶½Ê³
¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦ÃÓÅÄÄ¾¿Í¤¬ÈäÏª¤·¤¿Âð°û¤ß¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¤¬»×¤ï¤º¶»¥¥å¥ó¤¹¤ë°ìËë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥±¥á¥ó¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÂð°û¤ß¥Æ¥¯
¡¡6·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ç¤Ï¡¢MC¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤ÈÎëÌÚ°¦Íý¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡Ë¡¢ÃÓÅÄÄ¾¿Í¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢Âð°û¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤ÇÃÓÅÄ¤Ï¡¢½÷À¤È¤Îµ÷Î¥¤ò°ìµ¤¤Ë½Ì¤á¤ëÂð°û¤ß¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö°¦Íý¤Á¤ã¤ó²¿°û¤ß¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢°¦Íý¤ËÁÇÁá¤¯´Ì¤Î¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤È¤Ò¤¶¤Þ¤Å¤¤Ê¤¬¤éÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼êÅÏ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁð¤Ë°¦Íý¤Ï¡ÖÌÜÀþ¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥å¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶»¥¥å¥ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£²£¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤ë¤Ê¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃÓÅÄ¤Ï¡¢Âð°û¤ß¤Ç½é¤á¤ÆÍè¤¿½÷À¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î»ÒÃæ¿´¤Ë¥²¡¼¥à¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¸À¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ¾Á°¤ò°ì¿Í¤º¤Ä¸À¤¤¹ç¤¤¡¢¸À¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ³¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê½é»²²Ã¤Î½÷À¤â¼«Á³¤È¤½¤Î¾ì¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Á´°÷¤Ç°ìÂÎ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥²¡¼¥à¤ËÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥²¡¼¥à¡×¤ÈË«¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥ä¥ê¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤Þ¤ê¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°¦Íý¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼«Ê¬¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÌµÁÐ¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤¬¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¼þ°Ï¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÆÍÁ³ÎÙ¤Ë¤¤¤ë°¦Íý¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÏÃ¤·¤¿¤¤¤«¤é²£¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿¿´é¤ÇÅÁ¤¨¡¢¤½¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë°¦Íý¤Ï¡Öº£¤Î¥ä¥Ð¥¤¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡ªÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¥Ô¥¨¥í¤ÈÃË¤òÆ±»þ¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£