¥Ñ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤¬¡ÈºÍÇ½³«²Ö¡É¤·¤¿¿¼¤¤ÍýÍ³¡¡ÆþÃÄ6Ç¯¤ÇµÞÀ®Ä¹¡Ä¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸«¤ë¾×·â¿ôÃÍ
ÌøÄ®¤ÎÂÇÎ¨¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿ÍýÍ³¡Ä¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸«¤ë¥×¥íÌîµå
¡¡2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡£6Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï³«Ëë¤³¤½2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ4·î1Æü¤Ë1·³¤Ø¾º³Ê¤·¤¿¡£4·î¸åÈ¾¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢¶áÆ£¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¤âÃÏ°Ì¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¹¥Ä´¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î8Æü¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÇÎ¨¤È½ÐÎÝÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÌøÄ®¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÎÌ»º¤ÎÈë·í¤òÃµ¤ë¡£
¡¡º£²óÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤ÏÊÑ²½µå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î2021Ç¯¤«¤éºòµ¨¤Þ¤Ç¡¢ÌøÄ®¤ÎÊÑ²½µåÂÇÎ¨¤ÏºÇ¤â¹â¤¤Ç¯¤Ç.266»ß¤Þ¤ê¡£ÊÑ²½µåÂÇÎ¨¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÂÇÎ¨¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²áµî1ÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤ÏÊÑ²½µå¤Ç.366¤È¤¤¤¦¹âÂÇÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¼Ô¤ÎÃæ¤ÇÃÇ¥È¥Ä¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤âÆ±5°Ì¤Î.333¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÑ²½µåÂÇÎ¨¤Î¾å¾º¤¬¹¥Ä´¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¹Í¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÊÑ²½µåÂÇÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡£Åêµå¥¾¡¼¥ó¤ò¹â¤á¡¢¿¿¤óÃæ¡¢Äã¤á¤Ë3Ê¬³ä¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç2³äÁ°¸å¤À¤Ã¤¿Äã¤á¤ÎÂÇÎ¨¤¬4³ä¤ËÇ÷¤ë¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Äã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þÎÏ¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óµå¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ËÅê¼ê¤ÏÄã¤á¤òÁÀ¤Ã¤ÆÊÑ²½µå¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¤âÌøÄ®¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âº£µ¨¤ÏÊÑ²½µå¤ÎÌó6³ä¤¬Äã¤á¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂÇÎ¨¸þ¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¡¢º£µ¨¤ÎÌøÄ®¤Ï¤½¤ÎÍ×ÅÀ¤ò¸«»ö¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£·àÅª¤Ê²þÁ±¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡1¤Ä¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¥¹¥¤¥ó¥°Î¨¤ÎÎÉ²½¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¸µ¡¹¥Ü¡¼¥ëµå¤Ø¤Î¼ê½Ð¤·¤¬Â¿¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºòµ¨¤ò½ü¤±¤ÐÊ¿¶Ñ¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤«¤½¤ì¤è¤êÄã¤¤¥¹¥¤¥ó¥°Î¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç24.6¡ó¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿¿ôÃÍ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¤¤ëÅêµå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤¦1¤ÄÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Î¤¬¡¢Äã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÇµå¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥é¥¤¥Ê¡¼¤ä¥Õ¥é¥¤¤ÎÂÇµå¤Ï¥´¥íÂÇµå¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÄã¤á¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÊÑ²½µå¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Î¾åÉô¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢7³ä°Ê¾å¤¬¥´¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·2023Ç¯¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÂÇµå¤Ë³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¥Õ¥é¥¤¤Î³ä¹ç¤Î¹ç·×¤Ï¥ê¡¼¥°Ê¿¶Ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ï¤½¤Î³ä¹ç¤¬¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤·¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¥é¥¤¥Ê¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥é¥¤À¤ÎÂÇµå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Äã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¹ª¤ß¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ë¾è¤»¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼¤ä¥Õ¥é¥¤¤È¤·¤ÆÈô¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÂÇÎ¨¤Î·àÅª¤Ê¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Äã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²þÁ±¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌøÄ®¡£¸½ºß¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤Ï¡¢ÂÇ·âµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤È5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹º£µ¨¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï²ø²æ¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ëÎÏ¤ò¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âë¤Î¿·¤¿¤Ê°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤¬¤½¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¢¨Ê¸¾Ï¡¢É½Ãæ¤Î¿ô»ú¤Ï¤¹¤Ù¤Æ2025Ç¯6·î15Æü½ªÎ»»þÅÀ¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë