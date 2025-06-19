Â¼Èø»°»ÍÏº¡¢Æ±³ØÇ¯¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ËÉé¤±¤¸½éÄºÅÀ¡Ö»É·ã¡£¾å¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¤ï¤ó¤Ñ¤¯ÁêËÐ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¡
¢¡½ÀÆ»¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¡Âè£µÆü¡Ê£±£·Æü¡¢¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë
¡¡ÃË½÷£²³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò£¹£°¥¥íµé¤Çºò²Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼Èø»°»ÍÏº¡Ê£²£´¡Ë¡á£Ê£Å£Ó¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡á¡¢½÷»Ò£·£°¥¥íµé¤ÎÅÄÃæ»ÖÊâ¡Ê£²£¶¡Ë¡á£Ê£ÒÅìÆüËÜ¡á¤¬¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±³ØÇ¯¤Ç¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤ËÁêËÐ¤ÇÂÐÀï·Ð¸³¤Î¤¢¤ë²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½é¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÀÆ»³¦¤Î¡È²£¹Ë¡É¤ØÂ¼Èø¤¬³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤ÇºòÇ¯²¦¼Ô¤ÎÅÄÅè¹ä´õ¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢»ØÆ³£³¤ÎÈ¿Â§¾¡¤Á¡£ÆüËÜÃË»Ò¤ÎÎëÌÚ·Ë¼£´ÆÆÄ¤ò¡ÖÅ´ÊÉ¤À¡×¤È¤¦¤Ê¤é¤»¤ë½éÍ¥¾¡¤Ë¡¢Â¼Èø¤â¡ÖÂ¼Èø»°»ÍÏº¤Î½ÀÆ»¤òÀ¤³¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æ¾ì½ê¡Ê£µ·î¡Ë¸å¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤È¤ÏÆ±³ØÇ¯¡£¾®³Ø£¶Ç¯»þ¤Î¤ï¤ó¤Ñ¤¯ÁêËÐ¤Ç¾¡¤Ä¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤âËÜ¾ì½ê¤ò¸½ÃÏ¡¢¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤¹¤ë¤Ê¤É³Ñ³¦ÄÌ¤À¡£¡Ö¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÌö¿Ê¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¡¢·èÀï¤ÎÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Èá´ê¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¸ª½ñ¤¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥Î¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÂÙÁ³¤È¤·¤¿»Ñ¤âºÇ¹â°Ì¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¡££²£°£²£¸Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿£²£´ºÐ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½Å¤Í¡¢ÃË»Ò£¹£°¥¥íµé¤Î¡ÈÈÖÉÕ¡É¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡Â¼Èø¡¡»°»ÍÏº¡Ê¤à¤é¤ª¡¦¤µ¤ó¤·¤í¤¦¡Ë£²£°£°£°Ç¯£¸·î£²£¸Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯À¸¤Þ¤ì¡££²£´ºÐ¡££²ºÐ¤ÇÆüËÜ¤Ë°Ü¤ê¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿£µºÐ¤«¤é½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¤ë¡££±£¸Ç¯À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢£¹£°¥¥íµé¶ä¥á¥À¥ë¡££±£¹Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎ¶â¡££²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï½é½Ð¾ì¤Ç¶ä¡£Éã¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÇÊì¤¬ÊÆ¹ñ¿Í¡£º¸ÁÈ¤ß¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡£