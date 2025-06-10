¡Ö¼«Ì±ÅÞ¼ºÀ¯¤Î¥Ä¥±¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×TBS¥¢¥Ê¡¡¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Î¡È¥Ò¡¼¥í¡¼²½¡É¤Ø¤Î¡È°ÛÏÀ¡É¤ËÁê¼¡¤°Àä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤è¤¯¤¾¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
6·î10Æü¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¡Ê44¡Ë¤¬¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë20Ëü¥È¥ó¤òÊü½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡Ê¡Ç21Ç¯»º¡Ë¤ò10Ëü¥È¥ó¡¢¸Å¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡Ê¡Ç20Ç¯»º¡Ë¤ò10Ëü¥È¥ó¤Î·×20Ëü¥È¥ó¤òÄÉ²Ã¤ÇÊü½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À¯ÉÜ¤¬Êü½Ð¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÊÂ¤Ó½Ð¤·¡¢Ï¢Æü¥³¥á´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢5ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢TBS¤Î°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê40¡Ë¤Ë¤è¤ë¡È»ØÅ¦¡É¤¬³åºÓ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÂ®Êó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥³¥á¤Ï¹âÆ¤·¤¿¤Î¤«¡¡¾®ÀôÂç¿Ã¡ÈÇÀ¿å¾Ê¤Î¸í¤ê¡ÉÀµ¤»¤ë¤«¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤¬Æ±Æü¤Ë¼óÁê´±Å¡¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥³¥á¤Î°ÂÄê¶¡µë¤òÌÜ»Ø¤¹¡È´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¡É¤Î½é²ñ¹ç¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤Ç¡¢¥³¥á¹âÆ¤Î¸¶°øµæÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÃ»´ü¤ÈÃæÄ¹´ü¤ÎÂÐ±þºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´Ø·¸³ÕÎ½¤Ë»Ø¼¨¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤¬2Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ¤ÇÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¡È¸í¤ê¡É¤ò°ìÉôÇ§¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¸«Î©¤Æ¤ò¸í¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¡×¡Ö¿·ÊÆ¤¬½Ð¤ÆÍè¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤â¾Ò²ð¡£¤¹¤Ç¤ËÊÆÉÔÂ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯9·î¡¢ºäËÜÅ¯»Ö¸µÇÀ¿åÁê¡Ê74¡Ë¤¬¡È¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ì¤Ð¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¡É¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥á¤ÏÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤Ç¼¿¦¤·¤¿¹¾Æ£ÂóÁ°ÇÀ¿åÁê¡Ê64¡Ë¤¬¡Ö¥³¥á¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ö¤É¤³¤«¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¡ÊÄäÂÚ¡Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢2·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤â¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âVTR¤Ç¤ª¤µ¤é¤¤¡£ÇÀ¿å¾Ê¤ÏÇ§¼±¤ò²þ¤á¤Æ¡¢¥³¥á¤ÎÀ¸»º¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¹ñ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡È¸ºÈ¿À¯ºö¡É¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¥³¥á²·¶È¼Ô¤äÇÀ²È¤Î¼çÄ¥¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÊÆ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤ÏÁý»º¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇVTR¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é²áµî¤ÎÇÀ¿å¾Ê¤Î¿ô¡¹¤Î¡È¸í¤ê¡É¤òVTR¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²èÌÌ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌá¤ë¤È¡¢°æ¾å¥¢¥Ê¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆü¡¹¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤À¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»ö¾Ý¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¾®Àô¤µ¤ó¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¤é¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Ï¡È¼«Ì±ÅÞ¤Î¼ºÀ¯¤Î¥Ä¥±¡É¤¬º£²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÀ¸»ºÄ´À°¡¢¤¢¤È¤Ï¸ºÈ¿À¯ºö¤ò¼«Ì±ÅÞ¤ËËÜÅö¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤À¤±ÇÀ¶ÈÉ¼¡¢¤½¤·¤ÆÇÀ¿åÂ²¤¬Â¿¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ËËÜÅö¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¸·¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤¬¾Î»¿¤ò¤¢¤Ó¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢°æ¾å¥¢¥Ê¤Î»ØÅ¦ÄÌ¤ê¡¢¡È¼«Ì±ÅÞ¤Î¼ºÀ¯¤Î¥Ä¥±¡É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤³¤ÎÎäÀÅ¤Ê»ØÅ¦¤ËX¤Ç¤Ï¾Þ»¿¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡Ô¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó°æ¾å¥¢¥Ê¡Õ
¡Ô°æ¾å¥¢¥Ê¤è¤¯¤¾¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔÍ¼Êý¤ÎN¥¹¥¿¤Ç¡¢ÊÆÌäÂê¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¤¬¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÊü¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡Õ
¡Ô¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ò¥Ò¡¼¥í¡¼°·¤¤¤¹¤ëÏ¢Æü¤ÎÊóÆ»¤Ë¿´Äì¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤ÆN¥¹¥¿¤â¸«¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤¿¤±¤É¡¡°æ¾å¤µ¤ó¡¡¤Þ¤¿N¥¹¥¿¸«¤ë¤è¡¼¡ª¡Õ
¡Ô°æ¾å¥¢¥Ê¤è¤¯¤¾¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Õ
¤Ï¤¿¤·¤Æ¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢Ã»´üÅª¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ËÆüËÜ¤Î¥³¥áÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¡ÈËÜÊª¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©