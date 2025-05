「ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット」のエントランス

イギリス発のクレイ・アニメーション「 ひつじのショーン 」は、今年でキャラクター誕生30周年を迎える。それを記念し、「東京アニメセンター」(東京・ 渋谷 )では、2025年6月29日(日)まで「 ひつじのショーン 展 with ウォレスとグルミット 」を開催中だ。2022年より全国を巡回していた「 ひつじのショーン 展」が、キャラクター誕生30周年を記念してパワーアップ!注目は、日本初公開の特別展示物や、実際に撮影で使われたコンセプトアート、「 ウォレスとグルミット 」シリーズの貴重な資料などで、これらを通して、イギリスを代表するアニメーション・スタジオ「アードマン・アニメーションズ」が贈る名作の裏側をたっぷり知ることができる。

館内の様子

「アードマン・アニメーションズ」の歴史を振り返るウォール

「監獄のグルミット」。壁に書かれた文字など、そのディテールも見どころ

日本初公開のセット「監獄のグルミット」

360度楽しめるジオラマ「野菜畑のショーンと牧場主」

ニンジンを“引っ張り返している”もぐらなど、ディテールに注目しよう

「クリスタル箸置き&スプーンレスト」(550円)。オリジナルグッズも多数登場!

「クリスタルメモスタンド」(660円)

館内のフォトスポット

ミニチュア写真家・見立て作家の田中達也さんとコラボレーションした作品も特別展示。新作「ボールとショーン」

入り口を入ると、「アードマン・アニメーションズ」の 歴史 を振り返るウォールや、「 ひつじのショーン 」の生みの親、キャラクターを紹介するパネルなどが設置されている。そして、さまざまな展示物を見学しながら進んでいくと、ショーンのスクリーン・デビュー作『 ウォレスとグルミット 危機一髪!』の撮影に使われたアニメーションセット「監獄のグルミット」が。同展広報担当者は「こちらは、“ひつじ泥棒がはびこっている”という世界で、濡れ衣を着せられたグルミットが監獄に入れられてしまう…という悲しいシーンで使われたセットになります。パ ペット は後から設置したものですが、セットそのものは30年前に実際に使われたもの。非常に貴重なセットとなります。窓の外には助けに来たショーンのパ ペット もあしらわれているので、そこにも注目してみてください」と解説してくれた。また、第78回英国アカデミー賞(BAFTA)アニメ映画賞を受賞した「アードマン・アニメーションズ」最新作の『 ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』において、印象的なシーンに登場した「ナロウボート」の展示物も日本のファンに初お披露目。さらに、「野菜畑のショーンと牧場主」(「 ひつじのショーン テレビ シリーズ)など、巨大なジオラマも展示されており、見応えたっぷりだ。同広報は「野菜畑の作品は、日本のプ ロモ ーションのために作られた特別なセットで、360度楽しめるのが最大のポイント。土の中には UFO や、引っ張られるニンジンを“引っ張り返している”もぐらなども入っているので、地層にも注目して、さまざまな発見を楽しんでください」とアピールしていた。なお、併設の物販エリアでは、会場限定のオリジナルグッズも多数販売。「 ひつじのショーン 」と「 ウォレスとグルミット 」のグッズが大集結しているので、ぜひ会場に足を運んでチェックしてみよう。取材・文=平井あゆみ■キャラクター誕生30周年記念 ひつじのショーン 展 with ウォレスとグルミット 期間:5月16日〜6月29日(日)場所:東京アニメセンター住所: 東京都 渋谷 区神南1丁目21-3 渋谷 MODI 2階時間:11時〜19時 ※施設点検日・展示入替日などで休館の場合あり料金:一般1000円/当日券1200円※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって 軽減税率 の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(c)&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.(c)&(TM) Aardman Animations Limited / Wallace & Gromit Limited 2025. All Rights Reserved.