¡Ú#±Æ¶ÁÎÏ¤¬Áý¤¹¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¡Û¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¤Î¡È»ØÌ¾¾î¡É¥Ù¥ÍÃæ½§¡¦¤¤¤Á¤«¡¢´ë¶È¼õÉÕ¤«¤éÅ¾¿¦¤Ç³èÌö¡Ö²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤Ï¤º¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/17¡ÛÊ¡²¬¡¦Ãæ½§¡ÖVENET FUKUOKA NAKASU¡×¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¡¢ºùåº¤¤¤Á¤«¡£´ë¶È¼õÉÕ¤«¤é°ìÅ¾¡¢3Ç¯Á°¤Ë¥¥ã¥Ð¾î¤ÎÆ»¤Ø¡£Ã»ÂçÂ´¤Ç¤â¤È¤â¤ÈCA¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÇ®¤·¤ä¤¹¤¯Îä¤á¤ä¤¹¤¤¡×À³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê´Ä¶¤Ë¼æ¤«¤ìÆ±Å¹¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡²¬¡¦Ãæ½§¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¥¥ã¥Ð¾î¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£
¤¤¤Á¤«¤¬¥Ù¥ÍÃæ½§¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÌó3Ç¯Á°¡£¡ÖÃ»Âç¤ò½Ð¤Æ¤«¤é´ë¶È¤Î¼õÉÕ¤È¤·¤ÆÃë¿¦¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆüÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÍÌ¾¤Ê¥¥ã¥Ð¾î¤ÎÊý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¤°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿ÈÄ¹¤À¤±¹â¤¤¤Î¤Ç³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏCA¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â·ë¶ÉÀìÌç³Ø¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤º¤ËÃ»Âç¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Âç³Ø¤Ï¥¥ã¥ê¥¢·Ï¤Î³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¼ø¶È¤ä²ÈÄí²Ê¤Î¼ø¶È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È¼«Í³¤Ê³Ø²Ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ê¡²¬½Ð¿È¤Ç¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊ¡²¬¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÏ¸µ¤Ø¤Î°¦¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë°ìÌÌ¤â¡£¤´Î¾¿Æ¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃë¿¦¤Î¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤ÆµëÎÁ¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÇã¤¤Êª¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â·ë¹½¹¥¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
ABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤Î»ØÌ¾¾î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¤¦¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÈMC¤Î¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î°ËÆ£¡Ê½Ó²ð¡Ë¤µ¤ó¤¬Ãç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤¬ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
4·î¤Ë°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Ù¥ÍÃæ½§¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç3Ç¯¤âÆ¯¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£Äü¤á¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ì¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡²¬¡¦Ãæ½§¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¥¥ã¥Ð¾î¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£
¢¡¤¤¤Á¤«¡¢Ã»ÂçÂ´¶È¸å´ë¶È¤Î¼õÉÕ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³ CAÌ´¸«¤¿²áµî
¤¤¤Á¤«¤¬¥Ù¥ÍÃæ½§¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÌó3Ç¯Á°¡£¡ÖÃ»Âç¤ò½Ð¤Æ¤«¤é´ë¶È¤Î¼õÉÕ¤È¤·¤ÆÃë¿¦¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆüÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÍÌ¾¤Ê¥¥ã¥Ð¾î¤ÎÊý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¤°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ê¡²¬½Ð¿È¤Ç¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊ¡²¬¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÏ¸µ¤Ø¤Î°¦¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë°ìÌÌ¤â¡£¤´Î¾¿Æ¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃë¿¦¤Î¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤ÆµëÎÁ¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÇã¤¤Êª¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â·ë¹½¹¥¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¢¡¤¤¤Á¤«¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¤«¤é»ØÌ¾¤â
ABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤Î»ØÌ¾¾î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¤¦¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÈMC¤Î¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î°ËÆ£¡Ê½Ó²ð¡Ë¤µ¤ó¤¬Ãç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤¬ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
4·î¤Ë°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Ù¥ÍÃæ½§¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç3Ç¯¤âÆ¯¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£Äü¤á¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ì¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û