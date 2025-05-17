宮崎vs金沢 スタメン発表
[5.17 J3第13節](いちご)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 10 井上怜
MF 18 吉澤柊
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 55 青木心
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 13 中野桂太
MF 34 河合駿樹
MF 41 坂井駿也
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 4 松本大輔
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 49 大澤朋也
FW 10 パトリック
控え
GK 1 白井裕人
DF 5 櫻井風我
MF 6 ジェフェルソン・ジャリ
MF 17 加藤大樹
MF 23 四宮悠成
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
監督
伊藤彰
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 10 井上怜
MF 18 吉澤柊
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 55 青木心
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 13 中野桂太
MF 41 坂井駿也
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 4 松本大輔
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 49 大澤朋也
FW 10 パトリック
控え
GK 1 白井裕人
DF 5 櫻井風我
MF 6 ジェフェルソン・ジャリ
MF 17 加藤大樹
MF 23 四宮悠成
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
監督
伊藤彰