自由が丘で2001年に誕生した、七葉が運営するカフェブランド「nana’s green tea」

nana’s green teaの期間限定メニューとして、屋久島産オーガニック紅茶とフレッシュレモンが香る「TEA & LEMON」が発売されます☆

nana’s green tea「TEA & LEMON」レモンジンジャーと紅茶ゼリーのパフェ/フローズンジンジャーレモネード with 紅茶ゼリー

販売期間:2025年5月13日 〜7月3日(予定)※ なくなり次第終了

テイクアウト:利用可

※店舗により対応できない場合もあるため、詳しくは各店に問合せください

販売店舗:全国のnana’s green tea店舗

※ 一部店舗にて、販売を行っていない場合もあります

抹茶・日本茶をテーマとするカフェブランド「nana’s green tea」から初夏のスイーツ・ドリンクメニューが期間限定で登場。

屋久島産の有機紅茶とフレッシュレモンを使用した「レモンジンジャーと紅茶ゼリーのパフェ」と「フローズンジンジャーレモネード with 紅茶ゼリー」が販売されます。

ポイントは、どちらのメニューもフレッシュレモンを添えていることです。

途中でフレッシュレモンを絞ることで、味の変化を楽しむことができます☆

レモンジンジャーと紅茶ゼリーのパフェ

価格:1,400円(税込)

渋みが少なくまろやかな味わいの、屋久島産オーガニック紅茶のオリジナルゼリーをベースした「レモンジンジャーと紅茶ゼリーのパフェ」

オリジナルのレモンあん、ミルクアイス、ジンジャーシロップ、そして、シナモンの香りがアクセントの「nana’s green tea 特製GRANOLA」などがトッピングされています。

国産紅茶ゼリーとの掛け合わせで、レモンティーやミルクティーなど、味わいの変化が楽しめるグラスデザートです。​

フローズンジンジャーレモネード with 紅茶ゼリー

初夏にぴったりの爽やかなフローズンドリンクとして「フローズンジンジャーレモネード with 紅茶ゼリー」がラインナップ。

レモンとジンジャーの味わいに、香り高いオーガニック国産紅茶ゼリーと一緒にさっぱりと味わうことができる一杯です。

今回の新メニューに使用されている屋久島産オーガニック紅茶は、2023年4月から既にnana’s green tea全店舗で定番メニューとなっている、有機JAS認定の国産紅茶。

高温多湿な気候が上質な紅茶栽培に最適と言われており、屋久島は、年間平均気温が約20度で山地が多く雨に恵まれた地形を有しています。

甘みがしっかりと感じられ、香りが爽やかで飲みやすいのが特徴の屋久島産オーガニック紅茶。

つるんとした心地よい口当たりと、清々しい後口が楽しめます。

少しずつ国産紅茶の認知度が高まってきているものの、まだ知らない方が多いのも現状です。

そこで、紅茶として楽しむのはもちろんのこと、もっと国産紅茶を楽しんでほしいという想いから、今回はスイーツとしてパフェとドリンクが新たに発売されます。

屋久島産オーガニック紅茶とフレッシュレモンが香るグラスデザートとドリンク。

nana’s green teaにて2025年5月13日より販売される「レモンジンジャーと紅茶ゼリーのパフェ」と「フローズンジンジャーレモネード with 紅茶ゼリー」の紹介でした☆

