睡眠 は人間の体がうまく機能するために必要な行為であり、免疫力や メンタルヘルス の改善に役立つほか、脳は 睡眠 中にたまった毒素や老廃物を排出したり、記憶を強化したりしています。合計3000人以上の子どもを対象にした新たな研究では、「わずか15分ほど 睡眠 時間が長いだけで子どもの脳機能が向上する」という結果が示されました。Neural correlates of device-based sleep characteristics in adolescents: Cell Reports

十分な 睡眠 をとることは心身の健康にとって重要ですが、人間は11〜18歳頃の 思春期 になると 睡眠 パターンが大きく変化し、就寝時間が遅くなって全体的な 睡眠 時間が短縮される傾向にあります。 アメリカ 睡眠 医学会によると、この年齢層における理想的な 睡眠 時間は8〜10時間ほどだそうですが、多くの子どもたちはそれほど長く眠っていません。 ケンブリッジ大学 の精神科教授を務めるバーバラ・サハキアン氏は、「定期的に質のいい 睡眠 をとることは、私たちが正常に機能するために重要です。しかし、 成人 期以降の 睡眠 については多くのことがわかっていますが、 思春期 の 睡眠 については、私たちの成長において重要な時期であるにもかかわらず、驚くほどわかっていません。たとえば、若者はどれくらいの時間眠っているのでしょうか。そしてそれは、脳機能や認知能力にどのような影響は及ぼすのでしょうか」と語っています。もちろん、 思春期 の子どもがどれほど眠っているのかを調べた研究はありますが、その結果は一般的に子どもの自己申告に依存しており、正確な 睡眠 時間を反映していない可能性があるとのこと。そこでサハキアン氏らの研究チームは、 アメリカ で行われた 思春期 の脳と認知発達(ABCD)研究のデータに目を向けました。ABCD研究では調査の一環として、合計3200人以上の11〜12歳の子どもに健康トラッカーのFitbitを渡し、 睡眠 パターンに関する客観的なデータを収集していたとのこと。また、13〜14歳時点の被験者約1190人を追跡調査して、その結果について再確認することもできたそうです。分析の結果、子どもたちを 睡眠 パターンに基づいて3つのグループに分類することができました。被験者の約39%を占める「バイオタイプ1」は、最も遅く眠りに落ちて最も早く起床し、その平均 睡眠 時間は7時間10分でした。被験者の24%を占める「バイオタイプ2」は、すべての 睡眠 特性にわたって平均的なレベルであり、平均 睡眠 時間は7時間21分でした。被験者の37%を占めた「バイオタイプ3」は、最も速く就寝する傾向があり、 睡眠 中の心拍数も最も低かったそうで、平均 睡眠 時間は7時間25分でした。これら3つのバイオタイプ間では、学校の学業成績について大きな差はみられませんでしたが、語彙(ごい)力・読解力・問題解決力・集中力といった側面を調べる認知テストでは、バイオタイプ3が最も優れたパフォーマンスを発揮しました。次にパフォーマンスが高かったのはバイオタイプ2の被験者で、バイオタイプ1の被験者は最もパフォーマンスが悪かったと報告されています。また、バイオタイプ3の子どもたちは脳の容積が最も大きく、脳機能も一番高かった一方で、バイオタイプ1の子どもたちは脳の容積が最も小さく、脳機能も貧弱だったとのことです。サハキアン氏は、「各グループの 睡眠 時間の差は、最もよく眠ったグループと最も眠れなかったグループの間でわずか15分強と、比較的小さいものでした。それにもかかわらず、脳の構造や活動に差がみられ、タスクの実行方法にも差がみられました。この点は、 人生 において重要な時期に質のいい 睡眠 をとることが、いかに重要かを私たちに教えてくれます」と述べました。