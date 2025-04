「いきなり！ステーキ」が「がブリチキン。」とコラボ / 「琉球ASTEEDA Executive Salon by ミキワメ 2025 in HOKKAIDO」【まとめ記事】

株式会社ペッパーフードサービスは、2025年5月8日(木)〜5月31日(土)までの間、株式会社ブルームダイニングサービスが運営する飲食ブランド「がブリチキン。」とコラボレーションを実施する。期間中、「いきなり!ステーキ」(青森駅前店、イオンモール東浦店、イオンモール大和郡山店を除く)全店、「がブリチキン。」(一部店舗を除く)全店でブランド毎に異なるコラボメニューを同時販売する。

日本最大級のビジネスリーダーのための"明⽇への希望"となる交流と学びの祭典。「琉球ASTEEDA Executive Salon by ミキワメ 2025 in HOKKAIDO」のスポンサー募集が2025年4月16日(水)より開始された。沖縄を代表するビジネスイベントとして、多くの人々に愛されてきた「アスティーダエグゼクティブサロン」は、2025年もさらなる盛り上がりを目指して準備を進めている。今回のイベントでは、ビジネスの成長や学びに関心がある人々に向けて、さまざまなプログラムや展示が予定されており、北海道の魅力や全国の日本企業のPRを存分に発信する場となることが期待されている。■ワイヤレス充電が可能!スタンド搭載のBluetoothスピーカーサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、スマホやイヤホンなどをワイヤレス充電可能な、コンパクトサイズのBluetoothスピーカー「400-SP117」を発売した。マグネット充電に対応しており、スマホやイヤホンを同時に充電することができる。音楽を楽しみながら充電が行え、別途ワイヤレス充電器を設置する必要がない。ワイヤレス充電部は角度調整が可能。60°の幅で調整ができるため、動画視聴時などのスタンドとしても活躍する。Bluetooth5.4に対応しており、様々な機器と接続することができる。また、Bluetooth5.4対応だから安定した接続ができ、360°音が広がる設計だから、音楽や動画を楽しむことができる。また、マイクを内蔵しているため、ハンズフリー通話にも対応している。■超大型バーガーが堂々復活!バーガーキング『デラマキシ ザ・ワンパウンダー』株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年4月25日(金)より、究極の超大型本格バーガー『デラマキシ ザ・ワンパウンダー』(総カロリー1,598kcal※1、総重量582g※2)を期間・数量限定で発売する。また発売を記念し、『デラマキシ ザ・ワンパウンダー』を購入した人へ「オリジナルステッカー」を数量限定(※無くなり次第終了)で提供する。■デスク周りの配線悩みを解決!昇降デスクにもおすすめ、配線すっきりケーブルカバーサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、クランプ取付で電源タップをデスクに固定ができ、ケーブルをまとめて隠せるタップホルダー付きケーブルカバー「200-STN084BK」を発売した。ぐらつきがちな電源タップを、デスクの端にしっかり固定できるタップホルダーを搭載。ホルダー部は4〜6.5cmまで伸縮対応し、しっかりとホールド。抜き差し時のストレスを解消し、配線周りの使い勝手が一気に向上する。クランプで簡単に取り付け可能な本製品は、天板にしっかり固定でき、昇降式デスクにもピッタリ。昇降によるケーブルの引っ張りにも対応し、上下動作時の煩わしさを軽減できます。ワークスペースの動きにスマートに追従する。