サーカスやメダカ祭りなど家族で楽しめるイベントも！土岐市 春の美濃焼大陶器市

土岐市 春の美濃焼大陶器市

開催日時: 2025年4月19日(土)・2025年4月20日(日) 10:00〜17:00

場所 : イオンモール土岐 駐車場C

(〒509-5122 岐阜県土岐市土岐津町土岐口1372番地の1)

2025年4月19日・20日の2日間、イオンモール土岐 駐車場Cにて「土岐市 春の美濃焼大陶器市」を開催。

2025年は陶器市に加え、イオンシネマ土岐オープンイベントやワールド・ドリームサーカス土岐公演、第6回土岐メダカ祭りも同時開催。

イベント期間中に税込1,000円以上購入いただいた方には、焼物が当たるガラガラ抽選会を実施します。

■特長

【選りすぐりの逸品を展示・販売】

土岐市内の陶磁器商社やメーカーが参加し、選りすぐりの逸品を展示・販売。

伝統的な美濃焼の作品から、現代のライフスタイルにマッチするモダンデザインまで、多彩な陶器が一堂に会します。

実際に手に取って質感や色合いを確かめられる貴重な機会となっています。

出品陶器の一例

展示会の状況

【家族で楽しむサーカスショー】

イオンシネマ土岐オープンに合わせ、新生スーパーアクロバットパフォーマンス集団「ワールド・ドリームサーカス」による公演を同時開催。

ダイナミックな空中ブランコ、鋼鉄球内をバイクが走り回る迫力満点の「グローブ・オブ・デス(死の球体)」、「ピエロのコントショー」など、大人から子どもまで楽しめるエンターテインメントが満載です。

【生き物とのふれあいを楽しむ「土岐メダカ祭り」】

「第6回土岐メダカ祭り」も同時開催され、イベントをさらに盛り上げます。

2日間にわたり、32の店舗が出店を予定しており、メダカはもちろん、ベタ(熱帯魚)やシュリンプ(観賞用エビ)などの観賞魚の販売も実施。

ドライフラワーやアクセサリーの販売も行います。

射的やメダカすくいなどの催しも充実しており、美濃焼の魅力を堪能しながら、生き物とのふれあいも楽しめる特別な機会となっています。

