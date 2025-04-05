¥²ー¥à¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È±½¤ÎÅìµþ¡¦À¶À¡Çò²Ï±Ø¤Ë¤Ï8ÈÖ½Ð¸ý¤Ï¤Ê¤¤¡© ¸½ÃÏÄ´ºº¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È°ÛÊÑ¡É¤ÎÀµÂÎ ¤È¤Ï
Âç¿Íµ¤¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¤Î¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¤ÇÆóµÜÏÂÌé¤¬¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¡£¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¤ÎÃÏ²¼Å´¡ÖÀ¶À¡Çò²Ï¡×±Ø¤À¡£¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±ØÍøÍÑ¼Ô¤äÃÏ¸µÌ±¤Ï¤³¤Î¸½¾õ¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ø¹Ô¤¼èºà¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¹¤´¤¤¿ô¤Ç¥Ø¥ó¥Æ¥³¤ËÊÂ¤Ö·Ö¸÷Åô¡Ä¥ê¥¢¥ë¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿±ØÄÌÏ©¤Ç¤Î¡È°ÛÊÑ¡É
¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ë·ã»÷¤Î±Ø¤¬Åìµþ¤Ë¡ª
Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤¬150ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥²ー¥à¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤ÏºòÇ¯¡¢2025Ç¯¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3·î28Æü¤ËËÜºî¤Î¸ø³«Æü¤Ï2025Ç¯8·î29Æü¡¢¼ç±é¤ÏÆóµÜÏÂÌé¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Î¥²ー¥à¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤ÇÌµ¸Â¤ËÂ³¤¯¡ÈÃÏ²¼ÄÌÏ©¡É¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼þ°Ï¤òÃµº÷¤·¤Ä¤Ä¡È8ÈÖ½Ð¸ý¡É¤«¤é³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Ã»ÊÔ¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÏ²¼ÄÌÏ©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¡È°ÛÊÑ¡É¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ÛÊÑ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤Ï°ú¤ÊÖ¤·¤ÆµÕÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ß¡¢µÕ¤Ë²¿¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï°ú¤ÊÖ¤µ¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥ëー¥ë¤À¡£
ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëÃÏ²¼ÄÌÏ©¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Ë¤¢¤ëÀ¶À¡Çò²Ï±Ø¤ÎA3½Ð¸ýÉÕ¶á¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥²ー¥à¤ÎÀ½ºî¼Ô¤âÀ¶À¡Çò²Ï±Ø¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤â¡¢
¡Ö¼ÂºÝ¤ËÀ¶À¡Çò²Ï±Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¥²ー¥à¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¡Ö¥²ー¥à¤Î¡È°ÛÊÑ¡É¤ß¤¿¤¤¤ÇÉÔµ¤Ì£¡×
¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¶À¡Çò²Ï±Ø¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¿´Îî¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¡×¤È¤¤¤¦±½¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¶À¡Çò²Ï±Ø¤ÏÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤ÎÂç¹¾¸ÍÀþ¤È¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤ÎÈ¾Â¢ÌçÀþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ëÀÜÂ³±Ø¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ¶À¡Çò²Ï±Ø¤Î½ÐÆþ¸ý¤ÏA1¡¦A2¡¦A3¤È¡¢B1¡¦B2¤Î¹ç·×5¤Ä¤Ç¡¢¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤ÏÀ¶À¡Çò²Ï±Ø¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¼èºàÈÉ¤ÏÀ¶À¡Çò²Ï±Ø¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
°ú¤ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¥Þ¥º¥¤⁉︎¡¡A3½Ð¸ý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡È°ÛÊÑ¡É¤È¤Ï¡Ä
±Ø¤ËÅþÃå¸å¡¢À¶À¡ÄÌ¤êÊýÌÌ¤Î²þ»¥¤ò¤¯¤°¤ê¡¢¥²ー¥à¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëA3½Ð¸ýÉÕ¶á¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ë¸Â¤ê¤Ç¤ÏSNS¤ÇÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´Îî¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢½Ð¸ý¤Ø¤ÈÂ³¤¯²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤±Ø¹½Æâ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ÈÆÍÇ¡¡¢Å·°æ¤Ë ¡È°ÛÊÑ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤·¤ÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤¿¡Ä¡Ä¡£
¥²ー¥à¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ÎÏ¢ÍíÄÌÏ©¾å¤Î·Ö¸÷Åô¤ÎÇÛÎó¤ò¸«¤¿ÅÓÃ¼¡¢»×¤ï¤º°ú¤ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ã±¤ËÆ»¤ÎÌÀ¤ë¤µ³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë·Ö¸÷Åô¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢ÉÔµ¤Ì£¤µ¤Ï´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥²ー¥à¤ÎÉñÂæ¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÄÌÏ©¤ÏÃóÎØ¾ì¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·Ö¸÷Åô°Ê³°¤Ë¥²ー¥à¤Çµ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ê¡È°ÛÊÑ¡É¤ä¿´Îî¸½¾Ý¤Ê¤É¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤Û¤Ã¤È°ì°Â¿´¤·¤Ä¤Ä¡¢£Á3½Ð¸ý¤«¤é³°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÇÛÎó¤Î·Ö¸÷Åô¤òÈ¯¸«¡Ä¡Ä¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¼èºàÃæ¤Ë¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡È·Ö¸÷Åô¤Î°ÛÊÑ¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä
¼«Ê¬¤À¤±¤¬°ÛÊÑ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¶±¤¨¤Ä¤Ä¡¢±Ø´Ø·¸¼Ô¤ÎÃËÀ¡Ê20Âå¡Ë¤Ë¤³¤Î·Ö¸÷Åô¤ÎÀµÂÎ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î·Ö¸÷Åô¤Ï¡Ø¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢ー¥È¡Ù¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢¹¾ì¤äÆ»Ï©¤Ê¤É¸ø¶¦Åª¤Ê¶õ´Ö¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë·Ý½ÑºîÉÊ¤Ç¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤ò¡Ø¤æ¤È¤ê¤Î¶õ´Ö¡Ù¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥Ã¥È¥é¥ó¥À¥à¤ÊÇÛÎó¤ÎÅ·°æ·Ö¸÷Åô¡£ÌµÂ¤ºî¤ÊÇÛÃÖ¤¬ÃÏ¾å¤Î·öÁû¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·Ý½ÑºîÉÊ¤È¤¤¤¦°ÆÆâ¤ÏÆÃ¤Ë¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¤Î¤ÇÉ®¼Ô¤¬¾¡¼ê¤Ë¡È¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¡É¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡¢±Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¥²ー¥à¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
ÄÌ¶Ð¤ÇÀ¶À¡Çò²Ï±Ø¤òËèÆüÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¡Ê40Âå¡Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö²È¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤¬¥Û¥éー¥²ー¥à¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤À¤«¤é¡¢ºÇ¶á¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤·¤é¡£±Ø³«¶ÈÅö½é¤«¤é¤³¤Î±Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¿´Îî¸½¾Ý¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±½¤â°ìÀÚÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÑ¤Ê±½¤¬Î®¤ì¤¿¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¼¡¤ËA3½Ð¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ÎÃËÀ¡Ê30Âå¡Ë¤Ë¼ÂºÝ¤ËÀ¶À¡Çò²Ï±Ø¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡È°ÛÊÑ¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖºÇ´ó¤ê±Ø¤¬¡ØÀ¶À¡Çò²Ï±Ø¡Ù¤À¤ÈÍ§Ã£¤ËÏÃ¤¹¤È¡ØËÜÅö¤Ë¥²ー¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¥ëー¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ê¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢±Ø¤Î¹½Â¤¤ÏÈæ³ÓÅª¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïº£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Á°½Ð¤Î±Ø´Ø·¸¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢À¶À¡Çò²Ï±Ø¤Î¸½¾õ¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥²ー¥à¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤¬Î®¹Ô¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢±Ø¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤Î¿ô¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢±Ø¼«ÂÎ¤Ï¡Ø·Ö¸÷Åô¤·¤«ÆÃÄ§¤Î¤Ê¤¤±Ø¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î±Ø¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ¸µÌ±¤«¤é¤Ï¡¢À¶À¡Çò²Ï±Ø¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÄ®¤ÎÊÑËÆ¤ò¼ä¤·¤¬¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£±ØÉÕ¶á¤Ç¸Å¤¯¤«¤é°û¿©Å¹¤ò±Ä¤à½÷À¡Ê50Âå¡Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥²ー¥à¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Î±Æ¶Á¤Ç³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Êー¤¬°¤¤¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Å¹Æâ¤Ë¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¯¿Í¤ä¡¢³°¤«¤é»ý¤Á¹þ¤ó¤À°û¤ßÊª¤òÅ¹Æâ¤ÇÊ¿Á³¤È°û¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢À¶À¡Çò²Ï±Ø¶áÊÕ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃËÀ¡Ê60Âå¡Ë¤â¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏ¸µÌ±¤Ï¡Ø¥²ー¥à¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ø¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤â¤È¤â¤È¿ÀÍÁ¤äº×¤ê¤ÇÍÌ¾¤Ê¡ÈÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î²¼Ä®¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µÌ±¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ØÀ¶À¡Çò²Ï¤Ï¥²ー¥à¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿ÀÍÁ¤ÎÄ®¤À¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸å¡¢±Ç²è¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢À¶À¡Çò²Ï±Ø¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£À»ÃÏ½äÎé¤Ï¼þ°Ï¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¥Þ¥Êー¤ò¼é¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ