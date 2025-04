マクドナルドから、春の定番「ベーコンポテトパイ」が2025年も期間限定で登場!

また、商品の販売に合わせて、俳優の波瑠さんを起用した新TVCMが4月8日(火)より放映されます。

マクドナルド「ベーコンポテトパイ」

発売日:2025年4月9日(水)

マクドナルドから、人気のサイドメニュー「ベーコンポテトパイ」が4月9日(水)より、全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売されます。

また、商品の販売に合わせて、俳優の波瑠さんを起用した新TVCMを4月8日(火)より放映。

1990年に初登場し今年2025年で35年が経った今もなお、販売するたびに好評のマクドナルドの春の定番お食事パイ「ベーコンポテトパイ」

ひと口食べれば、サクサクのパイ生地から溢れ出す、ホクホクのポテトにスモーキーなベーコン、オニオンなどの具材に、ミルクを使用したとろ~りクリーミーなフィリングが絶妙なハーモニーの一品です。

ほっと一息つきたい時、少し時間が空いた時、小腹がすいた時など、身も心もほっこりしていただける「ベーコンポテトパイ」

新生活が始まる時期の気軽なお供として楽しめます☆

また、商品発売前日の4月8日(火)から新TVCMをオンエア。

波瑠さんがマクドナルドのTVCMで初めて起用され、童謡「春が来た」に乗せながら、ベーコンポテトパイを求めて、桜が舞う街並みを駆け抜ける春らしい爽やかな内容となっております。

ベーコンポテトのおいしさに思わず笑顔がこぼれる波瑠さんの姿に注目です☆

マクドナルドの春の定番サイドメニュー「ベーコンポテトパイ」は2025年4月9日より販売です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春の定番サイドメニューが2025年も登場!マクドナルド「ベーコンポテトパイ」 appeared first on Dtimes.