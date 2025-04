ユニバーサル・スタジオ・ジャパン( USJ )が、2025年7月1日(火)から10月6日(月)までの期間限定で『ワンピース・プレミア・サマー 2025』を開催することが決定した。この イベント は、週刊少年ジャンプで連載中の大人気作品『ONE PIECE』をテーマにしたもので、毎年多くのファンを魅了している。今年の『ワンピース・プレミア・サマー 2025』では、3つのアトラクションが登場し、参加者は麦わらの一味と共に“超冒険”の一日を体感できる。特に注目すべきは、ルフィや四皇「千両道化のバギー」が参戦する『プレミアショー』だ。目の前で繰り広げられるド迫力のバトルは、参加者にとって忘れられない感動体験となるだろう。『ワンピース・プレミア・サマー』は2007年から開催されており、毎年高い満足度を誇る。進化し続ける「ONE PIECE」の世界を圧倒的なクオリティとスケールで体験できるこの イベント は、子どもから大人まで楽しめる内容となっている。特に、サンジの特別なおもてなしとして極上フレンチを堪能できるレストランや、物語の世界に入り込み「ルフィ」「ウソップ」と共に体験するアトラクションは、ファンにとって見逃せないポイントだ。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、今後も「ONE PIECE」とのコラボレーションアトラクションやメニューの詳細、グッズの最新情報を発表する予定だ。2025年の夏は、TVアニメと原作ともに盛り上がりを見せる「ONE PIECE」の世界に全身で入り込み、特別な思い出を作るチャンスとなる。■開催概要『ワンピース・プレミア・サマー 2025』開催期間:2025年7月1日(火)〜10月6日(月)公式WEBサイト: https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/onepiece/summer-2025 3つのアトラクション1. 『ワンピース・プレミアショー 2025』開催期間:2025年7月1日(火)〜10月6日(月)開催時間:18:15 開場/18:45 開演(約80分)開催場所:ウォーターワールドチケット価格:大人(12歳以上)3,000円(税込)、子ども(4〜11歳)2,000円(税込)2. 『サンジの海賊レストラン』開催期間:2025年7月1日(火)〜10月6日(月)各回約85分、入替制開催場所:ロンバーズ・ランディングチケット価格:大人(12歳以上)7,000円(税込)、子ども(4〜11歳)2,600円(税込)3. 『ワンピース ストーリー・ライド』開催期間:2025年7月1日(火)〜10月6日(月)開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドアトラクション形式:ストーリー・ライドHARRY POTTER and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.© NintendoTM & © Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.◯ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 WEB サイト: www.usj.co.jp 公式 Facebook: https://www.facebook.com/UniversalStudiosJapan 公式 X: https://x.com/USJ_Official 公式 Instagram: https://www.instagram.com/universal_studios_japan/ 公式 T ikTok: https://www.tiktok.com/@usj_o fficial