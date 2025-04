クレジットカードやデビットカード等のタッチ決済が利用可能に！五稜バス「成田空港軽井沢線の高速バス」

五稜バスは、2025年7月1日(火)より成田空港軽井沢線の高速バスにおいて、三井住友カードが提供する公共交通機関向けソリューション「stera transit」を活用したタッチ決済対応カードや、カード設定されたスマートフォン等による決済乗車サービスを開始します。

五稜バスは、2025年7月1日(火)より成田空港軽井沢線の高速バスにおいて、三井住友カードが提供する公共交通機関向けソリューション「stera transit」を活用したタッチ決済対応カードや、カード設定されたスマートフォン等による決済乗車サービスを開始。

このサービスでは、お客さまがお持ちのタッチ決済対応カードや、カードが設定されたスマートフォン等を専用リーダーにタッチすること乗車が可能に。

これにより、訪日外国人利用者をはじめ国内の方も、普段使い慣れているクレジットカード等での運賃精算ができることから、これまで以上に便利でスムーズにバスを利用できます。

【概要】

■乗降方法

お手持ちのタッチ決済対応のカード(クレジット・デビット・プリペイド)や、カードが設定されたスマートフォン等を専用リーダーにタッチし、そのまま乗車出来ます。

なお、降車時のタッチは不要です。

端末設置箇所イメージ

専用リーダー

■対象路線

五稜バス 成田空港軽井沢線

成田空港・バスターミナル東京八重洲 ― 軽井沢プリンスホテルウエスト

(冬季はプリンスホテルスキー場まで延伸運行)

■取扱車両

全車両にて利用可

■利用開始

2025年7月1日より利用開始

■決済ブランド

Visa、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯、Mastercard(R)

<Q-moveサイトの利用イメージ>

■タッチ決済について

タッチ決済は、国内外で展開されている国際標準のセキュリティ認証技術を活用した決済方法です。

対応の端末にタッチ決済対応のカード(クレジット・デビット・プリペイド)または、カードが設定されたスマートフォン等をタッチするだけで、サインも暗証番号の入力も不要(※)で、スピーディーかつ安心・安全にお支払いが完了します。

利用いただける店舗は、コンビニエンスストア、ファストフードレストラン、スーパー、飲食店、ドラッグストア、書店、百貨店、商業施設等の店舗だけでなく、公共交通機関への導入も進むなど、日常生活における利用シーンがますます拡大しています。

※一定金額を超えるお支払いは、カードを挿入し暗証番号を入力するか、サインによる本人確認が必要となります。

