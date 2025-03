\\ \ / //

フィギュアスケートに強い情熱を抱く少女・いのりとコーチの司がオリンピックの金メダルを目指す姿を描いたアニメ『メダリスト』の第2期制作が決定しました。『メダリスト』は、月刊アフタヌーンで2020年から連載されているフィギュアスケート漫画。2023年5月にテレビアニメ化が発表され、2025年1月から3月にかけて全13話が放送されました。アニメ第2期の制作決定は、第1期の最終話放送後に明かされたもので、以下のような製作決定映像が流れました。

TVアニメ『メダリスト』第2期制作決定映像│TVアニメ好評放送・配信中! - YouTube原作者のつるまいかださんからは、フィギュアスケートの技の出来栄え点(Grade of Execution:GOE)で満点を示し作中でも用いられるセリフに合わせた「合格の喜びGOE+5」イラストが寄せられています。また、いのり役・春瀬なつみさんと司役・大塚剛央さんが最終話の感想や第2期制作決定について語るトークも公開されています。【メダリスト】score 13「朝が来る」氷上(アフレコ)アフタートーク|TVアニメ第2期制作決定! - YouTube本作は、アーティスト・米津玄師さんのイチオシ作品であり、アニメ化時に米津さんが自ら主題歌を手がけることを志願したというエピソードが広く知られています。その主題歌「BOW AND ARROW」のMVにはフィギュアスケートの金メダリストである羽生結弦さんがスケーターとして出演しています。米津玄師 Kenshi Yonezu - BOW AND ARROW - YouTube2人による濃厚な対談も公開されています。米津玄師 × 羽生結弦 - BOW AND ARROW対談 - YouTubeアニメのノンクレジットOP・ED映像はこんな感じです。TVアニメ「メダリスト」ノンクレジットオープニング映像|米津玄師「BOW AND ARROW」 - YouTubeTVアニメ「メダリスト」ノンクレジットエンディング映像|ねぐせ。「アタシのドレス」 - YouTubeこのほかSNSで話題となった、いのりによる「見なよ…オレの司を…」のシーンもYouTubeの公式チャンネルで公開されています。【メダリスト】代演:明浦路 司 鴗鳥理凰「Go For The Gold」滑走シーン|score12「白猫のレッスン」より - YouTubeなお、アニメ『メダリスト』第2期の放送・配信時期等はまだ不明です。