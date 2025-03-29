Áá°ðÅÄ¡ÖË¡ÎØ»û¡×¤ÎÀÚ¤ê³¨¸æ¼ë°õ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¼ê¿å¤â¤ª¼é¤ê¤â²Ö¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤ª»û¤Ø
¹¾¸Í»þÂå¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¤ª»û
¡ÖË¡ÎØ»û¡×¤Ï400Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢3Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²È¸÷¤Î»þÂå¤ËÁÏ·ú¡£¹¾¸Í¾ë¼þÊÕ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»û¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖË¡ÎØ»û¡×¤âº£¤Î»Ô¥öÃ«¤¢¤¿¤ê¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢10¿ôÇ¯¸å¤Ë¤ªËÙ¤Î¹©»ö¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÎÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢Àî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿Áá°ðÅÄ¤ÏÁ¥Ãå¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÊªÎ®¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï»þ¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¤ÇËÜÆ²¤¬¾Ã¼º¡£¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Àï¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹â²Á¤Ê»ñºà¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤º¡¢Èþ¤·¤¤Íó´Ö¤òÄ¦¤ë¤Ê¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»ñ¸»¤Î¤Ê¤«¤Ç¹©É×¤ò¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¼ê¿å¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¶Æâ
¼ê¿å¼Ë¤Ç¼ê¤òÀ¶¤á¤¿¤é¡¢¶Æâ¤Î»¶ºö¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖË¡ÎØ»û¡×¤Î¶Æâ¤Ï¤¤¤Ä¤â²Ú¤ä¤«¡£¼ê¿å¼Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢íì÷¡Ê¤Ä¤¯¤Ð¤¤¡Ë¤ä´Ý¤¤´ï¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¤â¤Î¤«¤é¾®¤Ö¤ê¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¶Æâ¤Î»ê¤ë½ê¤Ç²Ö¼ê¿å¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤Î²Ö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢1½µ´Ö¤Ë1²ó¤Û¤ÉÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²Ö¼ê¿å¡£¤¹¤Ù¤Æ³¤Ìî¹â·É¡Ê¤¦¤ó¤Î¤³¤¦¤±¤¤¡Ë½»¿¦¤¬¼«¤é¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼èºà¤ò¤·¤¿3·î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÈÀÖ¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤Ë²Ö¤¬Éâ¤«¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¿§¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ö¤Î¼ïÎà¤ä¿§Ì£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âË¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÖË¡ÎØ»û¡×¤Ë¤Ï¡Ø»ÍÃ«²øÃÌ¡Ù¤ÇÍÌ¾¤Ê¤ª´ä¤ÎÉ×¡¦°Ë±¦±ÒÌç¤ÎÊè¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï°Ë±¦±ÒÌç¤òº×¤ë¤¿¤á¤Î°ð²Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆ²¤ÈÆ±¤¸¤¯ÀïÁè¤Ç¾Æ¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2025Ç¯¤ËºÆ·ú¤òÍ½Äê¡£²Ö¼ê¿å¤¬ÍÌ¾¤Ê»û¼Ò¤é¤·¤¯¡¢²Ö¤È¿å¤Ç¾þ¤ê¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤°ð²Ù¤Ë¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸æ¼ë°õÄ¢¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡ÖÀÚ¤ê³¨¸æ¼ë°õ¡×
Â¿¤¯¤Î»²ÇÒ¼Ô¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢Ëè·î¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÀÚ¤ê³¨¸æ¼ë°õ¡×¡£²Ö¼ê¿å¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë½»¿¦¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£
2¤Ä¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ïµ¨Àá¤Î²Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿²Ö¤Î¤â¤Î¡£2025Ç¯3·î¤ÏÈþ¤·¤¯ºé¤¸Ø¤Ã¤¿¡ÖÇòé¬é¯¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî1Ç¯Ê¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼øÍ¿¤Ç¤¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â2024Ç¯9·î¤Î¡ÖÈà´ß²Ö¡×¤ä11·î¤Î¡Ö¶âÌÚºÔ¡×¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê²Ö¤äÃÂÀ¸·î¤Î¤â¤Î¤ò¼ø¤«¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï³«±¿¾·Ê¡¥·¥ê¡¼¥º¡£¿·Ç¯¤ËÈÒÉÛ¤µ¤ì¤¿¡Ö³«±¿Çò¼Ø¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥Ó¤Î¤Û¤«¡¢ÉÙ»Î»³¡¢¾¾ÃÝÇß¡¢¼÷¤ÎÊ¸»ú¤Ê¤É±ïµ¯Êª¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Î¼øÍ¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï·îÂØ¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤âÈÒÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢4·î¤Ï¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¡¢ÉÙ»Î»³¡¢¥á¥¸¥í¡¢ºù¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡£½Õ¤é¤·¤¤¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸æ¼ë°õÄ¢¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¡×¤È¡Ö¼ØÊ¢¼°¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢É½»æ¤Ë¤Ï²Ö¼ê¿å¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢ÃÏ¿§¤¬¹õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤ê³¨¸æ¼ë°õ¤¬¤è¤¯±Ç¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖË¡ÎØ»û¡×¤Ç¤Ï¡¢¸æ¼ë°õ¤Î¤Û¤«ÆüÏ¡½¡¤Î¸æÂêÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆîÌµÌ¯Ë¡Ï¡²Ú·Ð¡×¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¸æ¼óÂê¤â¼øÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯¤Î¤â¤Î¤È·îÂØ¤ï¤ê¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¼°¸æ¼ë°õÄ¢¡×¤Ë¤¢¤ëº¸¤Î¸æ¼óÂê¡¢¾å¤Î¼Ì¿¿¤Î¸æ¼óÂê¤Ï¤É¤Á¤é¤â¿·Ç¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤¡Ö¿ä¤·²Ö¤Þ¤â¤ê¡×¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤²Ö¤Î»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¿ä¤·²Ö¤Þ¤â¤ê¡×¤â¿Íµ¤¡£ÊÁ¤âËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ä¤·²Ö¤Þ¤â¤ê¡×¤Ï1Æü48¸Ä¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£½µËö¤Ë¤Ï³«Ìç¤«¤é1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë2025Ç¯4·î¤«¤éËè·î¥Ç¥¶¥¤¥óÂØ¤ï¤ê¤ÇÈÒÉÛ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀÚ¤ê³¨¸î¤ê¡×¡£¤ªºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥«¥Ð¡¼¤Î²¼¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
º£¸å¤Ï¡¢»²ÇÒ¼Ô¤¬¡ÖÂÎ¸³¡×¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹½»¿¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢µ§´ê½ñ¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡¢Ä¾¤·¤¿¤¤½¬´·¤Ê¤É¡¢¥×¥ÁØò²ù¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¿ôÊ¬¤Ç¹Ô¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤ªã±¤¤¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Ö¼ê¿å¤ä¡ÖÀÚ¤ê³¨¸æ¼ë°õ¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖË¡ÎØ»û¡×¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¢£Ë¡ÎØ»û¡Ê¤Û¤¦¤ê¤ó¤¸¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾Áá°ðÅÄ 1-1-15
TEL¡§03-3203-5410
±Ä¶È»þ´Ö¡§³«Ìç7¡Á17»þ¢¨11¡Á3·î¤Ï7»þ30Ê¬¡Á16»þ30Ê¬¡£¸æ¼ë°õ¼õÉÕ9»þ¡Á12»þ30Ê¬¡¢13¡Á16»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
▶▶¡Ö¸æ¼ë°õ¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§²ÏÉôµª»Ò¡Êeditorial team Flone¡Ë
Photo¡§yoko
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£