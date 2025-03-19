ÃÏ²Á¸ø¼¨¡¡¹Åç±ØÁ°¤Î¾¦¶ÈÃÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¾º
ÅÚÃÏ¤Î¼è¤ê°ú¤¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡ÖÃÏ²Á¡×¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç±Ø¤ÎºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢±ØÁ°¤Î¡Ö¾¦¶ÈÃÏ¡×¤¬2025Ç¯¤âÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤ÎÊ¿¶ÑÃÏ²Á¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¡¢¡Ö½»ÂðÃÏ¡×¤Ç1.3¡ó¡¢¡Ö¾¦¶ÈÃÏ¡×¤Ç2.7¡ó¤È¤â¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å¾º¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¡£
½»ÂðÃÏ¤ÎºÇ¹â²Á³Ê¤Ï¡¢¹Åç»ÔÃæ¶èÃæÄ®¤Ç9Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¡£¾¦¶ÈÃÏ¤Ï¡¢¹Åç»ÔÃæ¶èÈ¬ÃúËÙ¤Î¡Ö»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¹Åç¥Ó¥ë¡×¤¬ºÇ¹â¤Ç16Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦¶ÈÃÏ¤Ç¾å¾ºÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¡¢¹Åç»ÔÆî¶è¤Î¡Ö¥¨ー¥ë¥¨ー¥ëA´Û¡×¤Ç¡¢9.8¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¹Åç±Ø¤ÎºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ë´üÂÔ´¶¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯3·î18Æü¡Û