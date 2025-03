AmazonでAMDのRyzen 7 9800X3Dを購入したら、上からステッカーを貼り付けた偽物だったという報告が挙がっています。偽物は箱に入った上でシュリンクで包装されており、まるで新品であるかのように偽造されていました。Amazon Sold me a FAKE AMD Ryzen 7 9800X3D!! - Hardware Bustershttps://hwbusters.com/news/amazon-sold-me-a-fake-amd-ryzen-7-9800x3d/

Amazon Sold me a FAKE AMD Ryzen 7 9800X3D!! - YouTubeFake Ryzen 7 9800X3D bought from Amazon was actually an old AMD FX chip disguised by IHS sticker | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/fake-ryzen-7-9800x3d-bought-from-amazon-was-actually-an-old-amd-fx-chip-disguised-by-ihs-stickerガジェット関連ニュースサイトのHardware Bustersは、CPUのテスト用にRyzen 7 9800X3Dを追加する必要が生じたため、Amazon.de(ドイツ)でRyzen 7 9800X3Dの新品を2月25日に注文したとのこと。注文した品は2月27日に発送され、3月4日に届いたものの、他のベンチマークで忙しかったため、開封できたのは3月9日になったそうです。届いた箱の前面背面はこんな感じ。Hardware Bustersは「箱を開けるまでは完全に本物だと思いました」と述べています。しかし、中身を出してみるとすぐに、明らかにRyzen 7 9800X3Dではないヒートスプレッダであることに気付いたそうです。本物のAMD Ryzen 9000シリーズのヒートスプレッダは左側で、上下左右に切り込みがある独特のデザイン。右側の偽物をみると、刻印自体もかなり適当なデザインに見えます。Ryzen 7 9800X3Dで採用されているAM5ソケットはCPUではなくソケット側にピンを搭載している「LGA」なので、CPUにピンがある時点で明らかに偽物。ヒートスプレッダの上からはステッカーが貼られており、めくると全く違うプロセッサの刻印が現れました。Hardware Bustersは、サードパーティーの販売業者からではなく、Amazonから直接新品として購入したと述べており、「Amazonはこのプロセッサをどこから仕入れたのかを徹底的に調査し、AMDに警告する必要があります」と語りました。なお、Hardware BustersはAmazonに返金を求める手続きを進めており、返金されるまで最大3週間はかかるそうです。